Миллиардеры Пумпянский и Тимченко оспорили решение оставить в силе санкции ЕС

Российские миллиардеры Дмитрий Пумпянский, Геннадий Тимченко, Михаил Гуцериев и Тигран Худавердян обжаловали в Европейском суде юстиции решение оставить в силе введенные против них санкции Евросоюза, свидетельствуют данные, размещенные на сайте судебной инстанции.

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Также аналогичные жалобы подали в Европейский суд юстиции жена господина Тимченко Елена, жена господина Пумпянского Галина, а также сын российского миллиардера Дмитрия Мазепина, экс-гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин.

Решение отклонить иски бизнесменов и их родственников суд ЕС, расположенный в Люксембурге, принял 6 сентября. Инстанция не согласилась с доводами истцов, что введенные санкции являются политически мотивированными и произвольными.

Санкции в отношении Дмитрия Пумпянского, его жены и Тиграна Худавердяна были введены Евросоюзом 22 марта 2022 года. Геннадий Тимченко и его жена входят в санкционные списки ЕС с 2014 года, а Михаил Гуцериев — с 2021 года.

В сентябре 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что бизнесмены из РФ, которые «методично оспаривают» западные санкции в судах, по мнению Кремля, заслуживают уважения и являются «молодцами». Те же предприниматели, которые открещиваются от России, являются предателями, подчеркнул господин Песков.

Александр Кислов