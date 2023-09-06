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Коммерсантъ FM
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Суд ЕС отклонил иски российских бизнесменов, опротестовавших санкции

Суд в Люксембурге отклонил иски четырех российских предпринимателей, оспаривавших санкции ЕС, введенные из-за российской военной операции на Украине, сообщает «РИА Новости». Суд обязал истцов компенсировать судебные издержки.

По решению суда отклонили иски:

  • экс-владельца Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского, его жены Галины Пумпянской и сына Александра Пумпянского;
  • совладельца НОВАТЭКа и СИБУРа Геннадия Тимченко и его жены Елены Тимченко;
  • бывшего управляющего директора «Яндекса» Тиграна Худавердяна;
  • владельца группы «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Предыдущий, 11-й по счету пакет санкций Брюссель ввел в июне, ограничения затронули почти 1800 человек и организаций. В 2022 году более 60 предпринимателей и компания из России и Белоруссии подали иски в Европейский суд юстиции, чтобы оспорить включение в санкционный список.

Лаура Кеффер

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