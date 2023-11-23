ГОСТ помощи

Исследователи из Высшей школы экономики (ВШЭ) выяснили, что россияне в большей степени доверяют благотворительным фондам, созданным государством. Треть из более чем 2 тыс. опрошенных респондентов придерживается такой позиции. Еще треть полагает, что частным и госфондам следует доверять в равной степени. И только 12% предпочитают верить фондам, которые созданы самими гражданами. Социологи объясняют, что, вероятно, у многих нет времени разбираться в отчетах частных НКО, а авторитет государства оказывается для них «не то что выше авторитета конкретных личностей, но понятнее».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ решил выяснить, какие фонды вызывают большее доверие у россиян: государственные, которые существуют на средства налогоплательщиков, или частные, созданные гражданами. К госфондам относятся, например, Фонд президентских грантов, через который государство поддерживает социально значимые проекты НКО, Фонд культурных инициатив, фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества», фонд «Круг добра» для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Опрос проводился в период с 21 сентября по 2 октября методом телефонного интервью с участием 2028 респондентов.

Треть россиян (32%) считает, что фондам, которые созданы государством и финансируются за счет налогов, и фондам, которые создаются обычными гражданами и финансируются за счет добровольных пожертвований, можно доверять одинаково. Еще треть (32%) полагает, что госфонды заслуживает доверия даже в большей степени. И только 12% опрошенных благосклоннее относятся к фондам, созданным гражданами. Еще 15% считают, что нельзя доверять никаким организациям. Остальные 9% затруднились с ответом.

Доверие к государственным структурам растет с возрастом: если среди россиян в возрасте от 18 до 30 лет так полагают 23% респондентов, то после 65 лет таковых вдвое больше — 46%. Тем не менее даже среди молодежи большинство считает, что госфонды заслуживают как минимум равного доверия с частными. Влияет на позицию и уровень образования: респонденты, имеющие начальное профессиональное, среднее или ниже образование, чаще отвечают, что большего доверия заслуживают госфонды, а среди опрошенных с высшим образованием наиболее распространено мнение, что доверять можно и тем и другим в равной степени. Кроме того, более лояльны к государственным фондам госслужащие. Похожей позиции придерживаются и те, кто считает, что Россия сейчас развивается в «безусловно правильном направлении», и испытывает гордость за свое российское гражданство.

Директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова рассказывает, что на примере фонда «Круг добра» исследователи увидели: респонденты, которые имеют представление о его деятельности, в 87% случаев отмечали, что доверяют ему. И за последний год уровень доверия только вырос — в 2022 году он составлял 78%. «Получается, что идея создания фонда, который будет существовать на деньги налогоплательщиков, могла показаться спорной, и у такого решения были скептики, однако, как показала практика, быть учрежденным государством фондом — это не столько дополнительная проблема, сколько подспорье в его деятельности»,— говорит госпожа Мерсиянова.

Исследователи НИУ ВШЭ изучали и вопросы доверия и к фондам, которые созданы по инициативе граждан. Таковых в РФ насчитывается более 11 тыс. Среди них известные и крупные («Подари жизнь», «Линия жизни», «Старость в радость» и др.), а также (и их большинство) небольшие структуры, которые аккумулируют ресурсы на решение местных проблем. Это, отмечают ученые, как раз самые близкие населению фонды. Однако доверие к ним не столь высоко: лишь 7% россиян заявляют, что доверяют НКО — и именно тем, которые функционируют в их населенных пунктах. При этом уровень «авансированного доверия» (то есть не конкретной организации, а благотворительной деятельности вообще), как говорит Ирина Мерсиянова, существенно выше. Больше половины россиян полагают, что большинству российских благотворительных организаций можно доверять: 6% считают, что «безусловно можно», и еще 46% — что «скорее можно». С 2020 года доля таких ответов в сумме выросла на 11 процентных пунктов. Опрошенные в возрасте от 18 до 34 лет, с незаконченным высшим образованием, учащиеся, активные пользователи интернета чаще считают, что большинству благотворительных организаций можно доверять. Уровень авансированного доверия выше в крупных городах. Большее число доверяющих проживает в ЦФО и имеет доход выше среднего.

Директор центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов говорит, что источник недоверия россиян к НКО — в непрозрачности внутренней бухгалтерии. Граждане, поясняет он, не всегда понимают, как организация расходует средства, какой процент пожертвований уходит непосредственно на административные расходы. Читать отчеты на сайтах у них, как правило, нет времени, а кроме того, отчетность нуждается в верификации. «Человек просто не понимает, какая часть денег доходит до конкретного пользователя. В случае с государственными организациями вроде бы такого риска не видишь. Там есть какой-то контроль, есть, в конце концов, прокуратура, есть еще какие-то органы, которые могут проверить, и так далее. Авторитет государства в этом случае оказывается не то что выше, чем авторитет конкретных личностей, но как-то понятнее»,— комментирует господин Фирсов.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что интерес россиян к благотворительности сейчас в целом невелик. «У людей выше обычного потребность в соучастии, собственном вкладе, но нет особой вовлеченности в работу таких фондов и отслеживание их работы,— объясняет он свою позицию.— Их известность сравнительно невысока. Поэтому респонденты более склонны либо давать социально одобряемые ответы, либо ориентироваться на симпатичность слов в бренде».

Наталья Костарнова