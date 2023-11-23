Авторынок замедляют цены

Продажи автомобилей и их цена в 2024 году продолжат расти, считают участники. Однако в конкретных прогнозах они расходятся из-за уже высокой стоимости машин и ставок по кредитам. Большинство игроков и аналитиков скромны в ожиданиях и исходят из того, что рынок вырастет примерно на 10%, приблизительно до 1,1 млн машин. Но ряд участников отрасли полагают, что возросшая стоимость не пугает покупателей и рынок сможет выйти на объемы в 1,4–1,5 млн штук.

Два крупных игрока рынка — Geely и АвтоВАЗ — представили свои прогнозы продаж автомобилей в 2024 году в ходе Российско-китайского автопромышленного форума. Оценки у китайского и отечественного концерна разошлись: так, Geely ожидает роста рынка на 28%, до 1,3 млн машин в 2024 году, а представитель Lada — на 15%, до 1,15 млн штук.

Авторынок восстанавливается после падения на 59% в 2022 году, когда большинство иностранных автоконцернов прекратили поставки и выпуск в РФ. Продажи с лета даже превысили уровень в 100 тыс. машин в месяц. Но продолжали расти и цены, в том числе на фоне увеличения утильсбора, и в ноябре рынок замедлился из-за повышения ставки ЦБ. Исходя из нынешней динамики рынка и традиционно чуть более высоких результатов декабря, когда клиенты пытаются успеть купить автомобиль по старым ценам, продажи выйдут на уровень 1–1,05 млн машин по итогам года, говорит автомобильный эксперт Владимир Беспалов

По итогам января—октября, по данным «Автостата», уже продано 829,5 тыс. легковых автомобилей. В основном на рынке все исходят из прогноза продаж в 1 млн машин в 2023 году, что примерно на 60% выше 2022 года, но на 40% ниже 2021 года.

АвтоВАЗ с маркой Lada остается лидером сегмента, занимая 31,3% рынка, Geely — 8,4%. Китайская марка на четвертом месте по объемам продаж после двух других игроков из Китая Haval и Chery. В последних двух компаниях не смогли оперативно представить “Ъ” свои ожидания.

Другие участники рынка и аналитики расходятся в ожиданиях на следующий год. Так, гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский рассчитывает, что в 2024 году рынок новых автомобилей вырастет в пределах 20% и составит 1,3–1,4 млн штук. Это схоже с ожиданиями Geely. А Евгений Еськов из «Автобизнесревю» считает, что по итогам 2024 года у авторынка есть шанс восстановиться до привычных объемов — около 1,5 млн автомобилей. Он полагает, что основную базу для роста даст увеличение продаж Lada, а также другие локальные заводы — Haval, Москвич, «Соллерс». Кроме того, марки из Китая — Chery, Haval, Geely и другие — активно наращивали дилерские сети в этом году, выводили новинки, начали насыщать сегменты, которые оставались пустыми (например, седаны).

«По сути, сейчас машин все еще не хватает,— говорит господин Еськов.— Цены будут сдерживать продажи, но спрос есть, и предложение продолжает насыщаться, а значит, и рынок подрастет». Он добавляет, что рынок был на уровне 1,5–1,6 млн машин, когда предложение соответствовало уровню спроса, поэтому прогноз реализуем даже в условиях роста цен.

Но в основном прогнозы предполагают рост на 10%. В НАПИ ожидают, что в базовом прогнозе в 2024 году будет продано 1,12 млн автомобилей, оптимистичном — 1,24 млн. Владимир Беспалов дает схожий с этими ожиданиями и оценками АвтоВАЗа прогноз: 1,15–1,2 млн машин. Аналитик исходит из того, что при нынешнем уровне цен рост на уровне 10% будет хорошим результатом. Он отмечает, что предпосылок для снижения стоимости машин, даже несмотря на некоторое укрепление рубля, нет. Цены скорее, наоборот, будут продолжать увеличиваться из-за растущих издержек, считает господин Беспалов. «Потенциально рынок должен быть 1,5 млн штук в год, но по этим ценам и ставкам это сложно реализуемо. Хотя предложение действительно выросло по сравнению с 2022 годом и продолжает увеличиваться»,— считает Владимир Беспалов.

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский соглашается, что в 2024 году новые автомобили продолжат дорожать: «Предпосылок для снижения цен пока нет». По его ожиданиям, объемы рынка в 2024 году будут близки к значениям этого года — в пределах 1 млн автомобилей или чуть выше.

Ольга Никитина