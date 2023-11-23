Арктический совет: кем учрежден и зачем

В последние недели и месяцы стала постепенно восстанавливаться работа Арктического совета (АС), которая была парализована с марта 2022 года. Разморозка началась полгода назад, после того как председательство в организации перешло от России к Норвегии. История Арктического совета, направления его деятельности и структура — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mandel Ngan / Pool / AP Фото: Mandel Ngan / Pool / AP

История организации

В 1989 году представители восьми арктических стран (Швеция, Дания, Финляндия, Исландия, США, Канада, СССР, Норвегия) по инициативе финских властей встретились в городе Рованиеми для обсуждения вопросов защиты окружающей среды в Арктике. В июне 1991 года эти государства подписали Стратегию защиты окружающей среды Арктики (AEPS). По мере развития сотрудничества между странами стала явной необходимость создания собственной организации. Официально Арктический совет был учрежден Оттавской декларацией 1996 года.

Под эгидой АС было подписано три юридически обязывающих документа:

·соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании в Арктике, 2011 год;

·соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение нефтью моря в Арктике, 2013 год;

·соглашение по укреплению международного арктического научного сотрудничества, 2017 год.

В апреле 2015 года на министерской встрече в Икалуите (Канада) были приняты рамочный план сотрудничества по предотвращению загрязнения нефтью в результате добычи углеводородов и интенсификации судоходства в Арктике и рамочный документ по сокращению выбросов сажи и метана.

В октябре 2016 года на заседании старших должностных лиц в американском Портленде была принята новая стратегия АС по информационно-просветительской деятельности, целью которой стало продвижение знаний в области изменения климата и оказание помощи арктическим общинам в подготовке к этим изменениям.

3 марта 2022 года Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США заявили, что не будут присутствовать на заседаниях Арктического совета под председательством России (2021–2023 годы) из-за проведения спецоперации на Украине. 8 июня 2022 года те же страны опубликовали второе заявление, в котором заявили о своем намерении возобновить сотрудничество по ограниченному числу ранее одобренных проектов Арктического совета, которые не предполагают российского руководства или участия.

Направления деятельности и финансирование

Проекты АС связаны с такими областями, как экономика, экология, предотвращение чрезвычайных ситуаций, защита интересов коренных народов Севера, здравоохранение.

Шесть постоянных рабочих групп совета занимаются проблемами устойчивого развития, устранения загрязнений в регионе, сохранения флоры и фауны, защитой морской среды, мониторингом арктической среды, предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций.

В Оттавской декларации была добавлена сноска, в которой говорилось, что АС не должен заниматься вопросами, связанными с военной безопасностью. В 2019 году госсекретарь США Майк Помпео заявил, что обстоятельства изменились, и «регион стал ареной демонстрации власти и конкуренции. И восемь арктических государств должны адаптироваться к этой новой реальности». АС часто находится в центре геополитических разногласий.

С 2014 года начал действовать «Инструмент поддержки проектов Арктического совета» (ИПП). С его помощью финансируются разработки по сокращению загрязнения окружающей среды, одобренные советом. Средства могут вносить члены и наблюдатели АС, а также другие заинтересованные стороны. Распоряжается средствами Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО).

Членство в АС и его структура

Кроме восьми стран-членов в совет входят так называемые постоянные участники — организации коренных народов Севера: Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, Совет саамов, Арктический совет атабасков, Международная ассоциация алеутов, Международный совет гвичинов, Циркумполярный совет инуитов. С их участием происходит подготовка документов и решений АС.

Также неарктические страны, НПО, межправительственные и межпарламентские организации могут получить статус наблюдателей совета. Они участвуют в рабочих группах совета и могут вносить финансовый или научный вклад в проекты АС.

Основным мероприятием, координирующим деятельность совета, является заседание на министерском уровне (страны-участницы чаще всего представлены главами министерств иностранных дел), которое проходит раз в два года. На нем принимаются решения по направлениям деятельности организации, подписываются документы, происходит передача председательства от страны к стране. В 2017–2019 годах председательствовала Финляндия, в 2019–2021 — Исландия, в 2021–2023 — Россия. В мае 2023 года председательство перешло к Норвегии.

В 2012 году АС принял решение о создании постоянного секретариата в норвежском городе Тромсё. Также с 2014 года в рамках организации существует независимый Арктический экономический совет (АЭС), созданный для расширения экономического взаимодействия в регионе и повышения его инвестиционной привлекательности.

В 2015 году для обеспечения морской безопасности в Арктике был учрежден Арктический форум береговых охран.