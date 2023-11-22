Петербург потратит более 4,7 млрд рублей на обслуживание зеленых насаждений

В Санкт-Петербурге ищут подрядчиков, которые займутся озеленением 18 районов города, содержанием объектов и территорий зеленых насаждений и их ремонтом. На это в общей сложности готовы потратить порядка 4,7 млрд рублей, следует из размещенных тендеров на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Заказчиком выступил городской комитет по благоустройству. Первый лот на 831 млн рублей затрагивает Кировский, Красносельский и Петродворцовый районы. Еще 1,14 млрд рублей выделят на содержание зеленых насаждений в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах. Другие 1,13 млрд рублей направят на озеленение Пушкинского, Колпинского, Московского и Фрунзенского районов. Оставшиеся средства уйдут на остальные районы.

В документах одной из закупок подробно расписали, какие параметры должны быть у саженцов елей и сосен различных видов, лиственницы и пихты. Также заказчик указал, какие именно территории исполнителю нужно будет содержать. В частности, в Пушкинском районе насчитывается девять парков, семь садов, пять бульваров и 126 скверов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 декабря. Подрядчик будет определен 14 декабря.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге на пленарном заседании Законодательного собрания в первом чтении приняли изменения в закон «О зеленых насаждениях общего пользования», по которому в городе появятся 62 новые территории ЗНОП городского значения.

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