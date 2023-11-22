Заксобрание поддержало законопроект об увеличении числа ЗНОП в Петербурге

Законодательное собрание Санкт-Петербурга на заседании в среду, 22 ноября, приняло в первом чтении поправки в закон «О зеленых насаждениях общего пользования». Согласно документу, в Петербурге в ближайшее время может появиться 62 новые территории ЗНОП городского значения, а также 330 зон местного значения, сообщает «Закс.ру».

В целом, в случае если законопроект пройдет в городском парламенте все три чтения, общее число ЗНОП в Петербурге может увеличиться с 1978 до 2065. При этом исключат из перечня около десяти участков, которые планируется использовать для строительства социальных объектов или других нужд.

Документ депутаты ЗакСа поддержали единогласно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новый перечень зеленых насаждений общего пользования, в который вошло более 400 новых зон, на рабочем совещании согласовало правительство Санкт-Петербурга.

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