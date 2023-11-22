НАТО посоветовало Грузии экономически «отвязаться» от России

Авторы доклада «Управление рисками, исходящими из России, и путь к достижению устойчивости Грузии», который сегодня, 22 ноября, обнародовал связной офис НАТО в Тбилиси, пришли к выводу, что у Грузии должна быть экономическая независимость и власти обязаны сделать максимум, чтобы «страна не была привязана к российскому рынку».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили (слева) на встрече с главой «Связного офиса НАТО» Александром Винниковым в марте 2022 года

Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили (слева) на встрече с главой «Связного офиса НАТО» Александром Винниковым в марте 2022 года



Презентация доклада состоялась в одном из тбилисских отелей с участием главы связного офиса НАТО Александра Винникова. Представители НАТО в докладе советуют грузинскому правительству «проводить скрининг инвестиций со стороны компаний из РФ», что позволит «избежать попадания критической инфраструктуры Грузии в руки России».

Ранее Александр Винников заявил грузинским журналистам, что НАТО и Европейский союз — «разные организации», но «любой прогресс, которого достигает Грузия на пути к вступлению в Европейский союз,— это также прогресс, которого Грузия достигает на пути к вступлению в НАТО». «Мы призываем наших грузинских друзей в полной мере использовать окно возможностей, открывающееся в процессе получения статуса кандидата в ЕС, чтобы добиться прогресса и осуществить необходимые внутренние реформы, что также рекомендует Грузии НАТО»,— пояснил господин Винников.

Напомним, недавно Европейская комиссия рекомендовала Евросовету предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС в ходе декабрьского саммита глав государств и правительств Европейского союза.

Отвечая на призыв «не привязываться к российскому рынку», генеральный секретарь правящей в Грузии партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Кахи Каладзе заявил, что страна не будет вводить никаких санкций против РФ и не намерена прерывать с ней экономические связи. «Нарратив о том, что пусть туристы не приезжают в Грузию, не тратят деньги; или ограничить, например, продукт, производимый в Грузии, и не экспортировать его на российский рынок — зачем это?» — недоумевал господин Каладзе в ходе общения с журналистами. По его словам, прервав экономические связи с РФ, Грузия «ограничит себя» и поставит в трудные условия собственное население.

Второй президент Грузии Эдуард Шеварднадзе заявил о желании его страны вступить в НАТО в 2002 году, в ходе Пражского саммита Североатлантического альянса. В 2007 году третий президент Грузии Михаил Саакашвили направил НАТО официальную просьбу принять страну в альянс. Нынешние власти не отзывали это прошение. Впрочем, Грузия до сих пор не может получить «План действий по членству» (MAP), реализация которого считается предпоследним этапом на пути к полноправному членству. Главными скептиками по вопросу принятия страны в НАТО называют Францию и ФРГ.

Георгий Двали, Тбилиси