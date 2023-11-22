Электробусы в Нижнем Новгороде выйдут на 10 троллейбусных маршрутов

Новые электробусы в Заречной части Нижнего Новгорода выйдут на троллейбусные маршруты № 2, №4, №11, №12, №14 и №22. Об этом Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей (ГУММиД) сообщило в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ГУММиД, в Нагорной части города электробусы частично заменят троллейбусы № 13, №17, №31 и №9 в нагорной части и троллейбусные в заречной части города.

«Вместе с электробусными маршрутами на первом этапе продолжат свою работу и аналогичные троллейбусные маршруты с теми же номерами»,— уточнили в управлении.

Как писал «Ъ-Приволжье», областное правительство намерено за счет федеральных средств закупить для Нижнего Новгорода 113-120 электробусов. Производят их по заказу региональных властей российско-белорусское СП «Нижэкотранс» и Ликинский автобусный завод (входит в Группу ГАЗ).

Ранее планировалось, что вся новая техника будет поставлена в Нижний Новгород до конца текущего года. Ликинский автозавод свои первые электробусы показал в Нижнем Новгороде в начале сентября. «Нижэкотранс» свой первый электробус показал журналистам и чиновникам 22 ноября.

Андрей Репин