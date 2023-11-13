На Урале с начала СВО ФСБ пресекла семь диверсий на железной дороге

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине сотрудники УФСБ предотвратили семь посягательств на объекты транспортной инфраструктуры в Свердловской области, в том числе железные дороги. Об этом сообщила официальный представитель регионального управления ведомства Алина Казанцева «Вести-Урал».

УФСБ возбудило семь уголовных дел и задержало по ним 12 человек. Их обвиняют в совершении террористического акта (ст 205 УК РФ) и содействии террористической деятельности (ст 205.1 УК РФ). Среди задержанных — «приверженцы радикальных групп», «лица из маргинальной среды», ранее судимые и безработные.

По ее словам, в каждом деле «прослеживается след украинских спецслужб и вооруженных формирований». К преступлениям обвиняемых склоняли через социальные сети и мессенджеры.

По данным Алины Казанцевой, целью обвиняемых было «нарушение логистики перевозок российской военной техники и устрашения населения» и воздействие на органы власти РФ, чтобы те прекратили СВО.

Виталий Красиков

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