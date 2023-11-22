Бахраму Муртазалиеву освободили пояс

Российский боксер Бахрам Муртазалиев получил шанс завоевать чемпионское звание Международной боксерской федерации (IBF) в категории до 69,9 кг, которое структура отняла у знаменитого американца Джермелла Чарло из-за отказа следовать ее регламенту и драться с обязательным претендентом. Чтобы добыть титул, Муртазалиеву нужно будет справиться с представляющим Германию ветераном Джеком Кулкаем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бахрам Муртазалиев в 2017 году

Фото: Abbie Parr / Getty Images Бахрам Муртазалиев в 2017 году

Фото: Abbie Parr / Getty Images

Международная боксерская федерация объявила о том, что знаменитый американский боксер Джермелл Чарло добровольно освободил ее чемпионский пояс в первом среднем весе. Это уже второй подряд титул, потерянный Чарло. До этого звание у бойца отняла Всемирная боксерская организация (WBO). Чарло, таким образом, потерял статус абсолютного чемпиона мира, то есть лучшего по всем четырем основным версиям (он остается чемпионом Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA)).

В обоих случаях, несмотря на разницу в формулировках, причина, которая привела к расставанию Джермелла Чарло с поясами, одна и та же. В сентябре этого года он провел очень выгодный в коммерческом плане бой с другим абсолютным чемпионом мира — пользующимся колоссальной популярностью мексиканцем Саулем Альваресом, ради него совершив скачок на две категории вверх, в суперсредний вес (до 76,2 кг). Чарло потерпел поражение, но стороны заранее договорились о реванше.

WBO еще до поединка расценила его поступок как фактическое нарушение обязательств перед организацией и уклонение от встречи с ее претендентом. Считалось, что американец должен был драться с австралийцем Тимом Цзю, новой суперзвездой профессионального бокса, которому и достался пояс. Собственно, IBF придерживалась той же позиции. Но она, в отличие от WBO, назначила торги за право организовать бой Джермелла Чарло с обязательным претендентом, установив для них в качестве дедлайна дату 21 ноября.

Представители Чарло от участия в торгах отказались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джермелл Чарло

Фото: John Locher / AP Джермелл Чарло

Фото: John Locher / AP

Благодаря их решению отличный шанс завоевать чемпионский титул получил российский боксер Бахрам Муртазалиев, тот самый претендент, которому назначили поединок за вакантный пояс против Джека Кулкая.

Уроженец Грозного, Муртазалиев развивает свою профессиональную карьеру в США, а претендентский ранг добыл еще в 2019 году.

Но Муртазалиев им не воспользовался. Сначала он позволил владевшему четыре года назад титулами IBF и WBA Джейсону Росарио провести бой с чемпионом WBC Джермеллом Чарло. Затем Бахрам Муртазалиев сделал уступку (как утверждает ESPN, в обмен на денежную компенсацию) уже выигравшему тот поединок Чарло, который захотел вместо обязательной защиты провести два матча с обладателем пояса WBO Брайаном Кастаньо.

В послужном списке Муртазалиева, которому 30 лет, по данным BoxRec, немного отличающимся от данных того же ESPN, всего два поражения при 26 победах, но проигрывал он давным-давно, на заре профессиональной карьеры, в 2012 году.

При этом к по-настоящему топовым бойцам его до сих пор не относили из-за посредственного уровня большинства оппонентов.

Даже 12-раундовый бой в жизни Муртазалиева был один-единственный. В нем он в 2019 году справился с испанцем Хорхе Фортеа.

Однако, скорее всего, в поединке против располагающегося в рейтинге IBF сразу вслед за россиянином Джека Кулкая, который родился в Эквадоре, но представляет Германию, Бахрам Муртазалиев все равно, вероятно, будет фаворитом. У Кулкая гораздо больше опыта столкновений с элитными соперниками — такими как Деметриус Андрейд или Сергей Деревянченко, но в 38 лет он смотрится боксером, все же миновавшим свой пик. Правда, на пике, в середине предыдущего десятилетия, Джек Кулкай был чрезвычайно опасен. Ему даже удалось выиграть титул временного чемпиона WBA в первом среднем весе. Он не превратился в титул без каких-либо приставок и оговорок как раз из-за проигрыша в 2017 году Деметриусу Андрейду, американской суперзвезде. Однако Андрейд взял в том матче верх с огромным трудом раздельным решением судей.

Алексей Доспехов