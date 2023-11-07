Правительство Петербурга согласовало новый перечень зеленых насаждений

Правительство Санкт-Петербурга согласовало на рабочем заседании новый перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) — в него попало более 400 новых зон, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В список добавится 62 территории ЗНОП городского значения, 330 местного значения и 31 территория резерва озеленения. Площадь зеленых зон в городе увеличится таким образом на 305 га. В пресс-службе отметили, что общее число ЗНОП в городе составит 7777.

Изменения в городской закон «О зеленых насаждениях общего пользования» были подготовлены комитетом по контролю за имуществом, который обследовал городские зеленые зоны с 2020 по 2022 годы. Они также уточняют характеристики зон зеленых насаждений городского и местного значения.

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