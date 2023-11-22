Силуанов: дефицит бюджета по итогам года будет в два раза меньше, чем ожидали

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что дефицит федерального бюджета России по итогам 2023 года ожидается на уровне 1% ВВП. Согласно действующему бюджету на 2023–2025 годы, дефицит бюджета в текущем году прогнозировался в размере 2,9 трлн руб. (2% ВВП).

«Около 1% ожидается. Изначально 2% было. Дополнительные ненефтегазовые доходы поступают, в общем, неплохо. Экономика работает, и темпы роста позволяют нам говорить и о более высоких доходах бюджета»,— сказал господин Силуанов журналистам в Совете федерации (цитата по «Интерфаксу»).

В июле Антон Силуанов говорил, что дефицит бюджета по итогам 2023 года может составить 2–2,5% ВВП. Но в начале сентября премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что устойчивый курс на положительные изменения позволяет рассчитывать на исполнение федерального бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП. А уже в октябре президент Владимир Путин допустил, что показатель по итогам года будет в районе 1%.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Слабеющий рубль закрывает дефицит».

Милена Костерева