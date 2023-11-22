Эксперты составили рейтинг самых беспроблемных европейских авто с пробегом в Петербурге

Эксперты сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека» (проект «Авито») составили рейтинг наиболее беспроблемных европейских автомобилей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в возрасте до десяти лет за 2023 год. В рамках исследования для каждой модели учли число ремонтов и пробег. Данные отчета сервис предоставил «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В итоге в Петербурге рейтинг самых беспроблемных авто в сегменте масс-маркет за текущий год с минимальным показателем по количеству ремонтов возглавил немецкий Opel сразу с тремя моделями (Astra, Astra GTC, Mokka). Кроме того, в топ-5 в этом году попала и Skoda Fabia и еще одна модель Opel — Insignia.

По Ленобласти в лидеры беспроблемных автомобилей, в свою очередь, вырвался другой «немец» — Volkswagen Polo. На второй строчке расположился французский Renault Logan, на третьей — чешская Skoda Octavia. Также в пятерке оказались Skoda Rapid и Volkswagen Tiguan.

В целом по России в данном сегменте показатели несколько иные, и топ-10 составляют следующие модели: Renault Megane, Opel Corsa, Volkswagen Passat, Volkswagen Jetta, Peugeot 308, Skoda Fabia, Opel Insignia, Opel Astra GTC, Peugeot 3008 и Volkswagen Golf.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в октябре 2023 года средняя цена на подержанные автомобили в Петербурге выросла на 2,3%.

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