Средняя цена на подержанные автомобили в Петербурге выросла на 2,3% в октябре

Аналитики сервиса «Авто.ру Оценка» изучили объявления и выяснили, какие новые и подержанные машины сильнее всего подорожали в октябре, а какие, наоборот, подешевели. Выяснилось, что за этот период времени на российском авторынке средняя цена на подержанные автомобили возрастом до 15 лет выросла на 2,3%, превысив 2 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-СПб» в компании, в топ-3 самых подорожавших автобрендов в Петербурге за октябрь вошли Kia, Mitsubishi и Hyundai. В частности, средняя цена на Mitsubishi L200 без пробега выросла на 30%, достигнув отметки в 4,9 млн рублей, Land Rover Range Rover, в свою очередь, подорожал на 13% — до 29 млн рублей.

Значительнее всего среди новых авто в цене выросли Hongqi HS5 (+7%), Mazda 6 (+6%), Mazda CX-4 (+4%), Volkswagen ID.4 (+3%) и Mercedes-Benz S-Класс (+3%).

При этом снижались цены в Петербурге в течение октября чаще всего на новые BMW (X6, X5), Lada ВАЗ (Granta, Largus, Niva, Vesta) и Chery (Tiggo 8 Pro, Tiggo 8 Pro Max).

Среди автомобилей с пробегом больше всего повысилась стоимость следующих марок: Nissan (Teana, Tiida, Leaf, X-Trail), BMW (3er, X3), а также Mitsubishi и Honda (Mitsubishi Outlander, Pajero, Honda Civic).

Подешевели, в свою очередь, в октябре б/у автомобили Subaru Impreza 2007-2011 годов (снижение на 15% — до 683 тыс. рублей), Land Rover Discovery Sport 2014-2019 годов (на 12% — до 2,6 млн руб.), ГАЗ Volga Siber 2008-2010 годов (на 10% — до 383 тыс. руб). Chery Tiggo T11 2011-2016 годов выпуска в среднем подешевел на 8%, став доступнее за 551 тыс. рублей, а УАЗ Patriot упал в цене на 8% — до 1,3 млн рублей.

Среди представителей премиум-класса падение цен в Петербурге в октябре показал Mercedes-Benz S-Класс 2009-2013 годов выпуска (на 7% — до 1,9 млн рублей). Подобное снижение было зафиксировано и на Audi A8 2013-2017 годов выпуска, которую в конце прошлого месяца можно было взять по цене в 2,9 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что продажи подержанных автомобилей до трех лет в Петербурге в третьем квартале 2023 года выросли на 21%.

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