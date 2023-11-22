Самарскую чиновницу проверяют на причастность к мошенничеству в «Доме дружбы народов»

В Самарской области полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) в отношении неустановленного лица из числа руководителей Государственного казенного учреждения «Дом дружбы народов» (ГКУ СО «Дом дружбы народов»). В организации обнаружили как минимум одного фиктивно трудоустроенного работника.

В октябре текущего года комиссию Генпрокуратуры РФ, работавшую в Самарской области после череды громких происшествий, связанных с мигрантами, заинтересовало расходование средств федерального и регионального бюджетов, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан. В частности, было дано поручение прокурору области Сергею Берижицкому провести проверку деятельности ГКУ СО «Дом дружбы народов».

В ходе проверки выяснилось, что в сентябре 2022 года на должность специалиста по связям с общественностью отдела международных проектов организации была трудоустроена студентка НИУ ВШЭ Анна Алексеева 2002 года рождения, проживающая в Москве и фактически не имевшая возможность выполнять свои обязанности. По данным следствия, за год ей перечислили 535,5 тыс. руб. В ходе показаний также выяснилось, что Анна Алексеева была трудоустроена в организацию по просьбе руководителя департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области Веры Щербачевой. Девушка дружит со старшим сыном чиновницы Петром Щербачевым. При этом сама Анна Алексеева даже не подписана на страницу учреждения в «ВКонтакте».

В ноябре текущего года стало известно, что Вера Щербачева ездила в США в 2014 году, где родила двоих детей в одной из частных клиник в штате Флорида. В настоящее время проводится проверка факта получения гражданства США детьми чиновницы. В случае, если законные представители несовершеннолетних не подали уведомления в орган, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, Веру Щербачеву могут привлечь к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство). Также сообщалось, что Вера Щербачева выкладывала в соцсетях посты оппозиционной направленности.

Вера Щербачева возглавила департамент инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей минэкономразвития Самарской области в ноябре 2017 года, позже ее назначили руководителем департамента внешних связей администрации губернатора. Чиновница, как правило, сопровождает Дмитрия Азарова во время его деловых поездок за рубеж, посещая различные международные мероприятия и выставки. В частности, она ездила вместе с главной региона в ОАЭ, Австрию, Китай.

Дозвониться до Веры Щербачевой и получить комментарий чиновницы не удалось.