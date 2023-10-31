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Прокуратура проверит расходование средств самарским «Домом дружбы народов»

Как стало известно «Ъ-Волга», комиссия Генпрокуратуры, работавшая в Самарской области, дала поручения прокурору области Сергею Берижицкому провести проверку деятельности государственного казенного учреждения «Дом дружбы народов». Комиссию также заинтересовало расходование средств федерального и регионального бюджетов, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан в Самарской области. В самом надзорном ведомстве подробности проведения проверки не сообщили.

Счетная палата Самарской области ранее находила многочисленные нарушения в деятельности «Дома дружбы народов». В 2017 году отмечалось, что руководящий состав организации выполняет дублирующие функции. Помимо этого, в штате учреждения работает кладовщик, тогда как сам склад в учреждении отсутствует. Такая должность сохранилась в учреждении и после проверки. Риск неэффективного использования бюджетных средств на оплату кладовщику, а также траты на штатных охранников и одновременную оплату по договору со сторонней охранной организацией оценивался в более чем 1,2 млн руб. ежегодно.

В 2017 году фиксировалась нерезультативность расходов на оплату выполнения работ по популяризации официального аккаунта ГКУ СО «Дом дружбы народов» в социальной сети «ВКонтакте» и информационного портала «Все мы — Россия». Потраченные средства составили в совокупности 679 тыс. руб. Цену признали завышенной в 20 раз, при этом цели не были достигнуты, а услуги не отвечали всем требованиям технического задания и были выполнены не в полном объеме. Также было установлено, что с ноября 2016 года по август 2017 года «Домом дружбы народов» производилась необоснованная оплата аренды ОАО «Дворец культуры «Тольятти» им. Н. В. Абрамова» на сумму 2,2 млн руб.

Евгений Чернов

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