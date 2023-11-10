Самарскую чиновницу проверят на наличие гражданства США у ее детей

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн направил в Главное управление по вопросам миграции МВД РФ и в Генпрокуратуру РФ запрос с пробой проверить руководителя департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области на возможное гражданство США ее детей. Заявление имеется в распоряжении редакции «Ъ-Волга».

По данным парламентария, чиновница ездила в США в 2014 году, где родила двоих детей в одной из частных клиник в штате Флорида. Политик попросил ведомство провести проверку факта получения гражданства США детьми чиновницы. В случае, если законные представители несовершеннолетних не подали уведомления в орган, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, депутат просит привлечь их к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

Политик также обратил внимание, что Вера Щербачева ранее в соцсетях выкладывала посты оппозиционной направленности.

Вера Щербачева возглавила департамент инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей минэкономразвития Самарской области в ноябре 2017 года, позже ее назначили руководителем департамента внешних связей администрации губернатора. Чиновница, как правило, сопровождает Дмитрия Азарова во время его деловых поездок за рубеж, посещая различные международные мероприятия и выставки. В частности, она ездила вместе с главной региона в ОАЭ, Австрию, Китай.

Дозвониться до Веры Щербачевой и получить ее комментарий не удалось.

Евгений Чернов