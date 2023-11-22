Земский учитель в Ярославской области уволилась через месяц после получения миллиона

Кировский районный суд Ярославля удовлетворил иск регионального департамента образования к участнице программы «Земский учитель» и взыскал с нее 1 млн руб., полученный из бюджета. Об этом говорится в судебном решении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ответчица приняла участие в государственной программе, которая призвана восполнить недостаток педагогических кадров на селе. 24 ноября 2022 года женщина устроилась на работу в Григорьевскую среднюю школу Ярославского муниципального района. В тот же день департамент заключил с ней договор об участии в программе, а на следующий день выплатил 1 млн руб. Договор обязывал ответчицу работать в школе в течение пяти лет, а при увольнении раньше этого срока она должна была вернуть выплаченные ей деньги.

Уже 28 декабря женщина написала заявление об увольнении по собственному желанию и была уволена. При этом добровольно деньги в бюджет она не вернула.

«Департаментом в адрес Паршуковой Н.В. направлено уведомление о возврате единовременной компенсационной выплаты. В нарушение установленного Порядка, а также условий договора от 24 ноября 2022 года Паршукова Н.В. единовременную компенсационную выплату в бюджет Ярославской области не возвратила»,— говорится в решении суда.

В суд ответчица не пришла, причины увольнения не пояснила. Суд удовлетворил иск департамента, обязав женщину вернуть в бюджет 1 млн руб., а также заплатить госпошлину.

Антон Голицын