«Минченко консалтинг»: после выборов президента могут быть решения по СВО
Компания «Минченко консалтинг» указала на сложности прогнозирования контекста предстоящих региональных выборов, так как после президентских выборов могут последовать новые стратегические решения как по спецоперации, так и по экономической перестройке. С рейтингом «Госсовет 2.0» ознакомился «Ъ».
Как объясняют эксперты, некоторые губернаторы могут войти в обновленные федеральные органы власти после президентских выборов, а будущих федеральных отставников могут отправить в регионы, например на места глав, чьи полномочия подходят к концу. «Минченко консалтинг» называет среди кандидатов на «повышение» Сергея Собянина, Андрея Воробьева, Станислава Воскресенского, Александра Дрозденко, Андрея Никитина, Сергея Аксенова и ряд других представителей региональных властей.
В рейтинге «Госсовет 2.0» сразу 14 глав регионов поднялись из «середняков» в «отличники», а в обратном направлении опустился только один.
Подробнее о рейтинге — в материале «Ъ» «Губернаторы прибавили в устойчивости».