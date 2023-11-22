Губернаторы прибавили в устойчивости

Успешное завершение региональных выборов и предстоящая президентская кампания положительно сказываются на общем уровне политической устойчивости губернаторского корпуса, следует из очередного выпуска рейтинга «Госсовет 2.0», подготовленного компанией «Минченко консалтинг». По сравнению с летом текущего года сразу 14 глав регионов поднялись из «середняков» в «отличники», а в обратном направлении опустился только один. Число аутсайдеров, которым, по мнению авторов доклада, может грозить отставка, осталось неизменным: это главы Коми и Ингушетии Владимир Уйба и Махмуд-Али Калиматов, а также губернатор Брянской области Александр Богомаз.

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Общий уровень политической устойчивости губернаторского корпуса накануне президентской кампании демонстрирует существенный рост благодаря «консолидации вокруг флага» и продлению полномочий каждого четвертого главы на сентябрьских выборах-2023. Также этому способствуют снижение уровня внутренней конфликтности и увеличение контроля над муниципальной политикой, говорится в докладе.

По сравнению с довыборным периодом (см. “Ъ” от 14 августа) рейтинг «Госсовет 2.0» заметно «позеленел», в первую очередь за счет Центрального, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Напомним, «Минченко консалтинг» ранжирует устойчивость губернаторов исходя из девяти критериев, шесть из которых приносят баллы (поддержка федеральных политиков, экономическая привлекательность региона, наличие больших проектов, качество политического менеджмента и т. п.), а еще три — отнимают (федеральные и региональные конфликты, уголовные дела). В «зеленую» зону попадают те, кто набирает более 15 баллов, в «красную» — десять баллов и менее (риск отставки). Остальные находятся в «желтой».

Среди губернаторов ЦФО из «желтой» в «зеленую» зону поднялись победившие в сентябре главы Смоленской, Ивановской и Орловской областей Василий Анохин, Станислав Воскресенский и Андрей Клычков. Также укрепил позиции рязанский губернатор Павел Малков, сумевший улучшить качество политического менеджмента и погасить региональные конфликты. В лидерах среди «отличников» ЦФО остались Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Подмосковье) и Алексей Дюмин (Тульская область), а вот аутсайдер сменился: вместо костромского губернатора Сергея Ситникова в «красную» зону опустился брянский Александр Богомаз. «Общее снижение конфликтности работает на многих глав, включая Ситникова,— объяснил “Ъ” глава компании Евгений Минченко.— К Богомазу есть вопросы по эффективности работы в приграничных районах».

В СФО в «зеленую» зону вошли переизбравшиеся на новый срок Виктор Томенко (Алтайский край) и Андрей Травников (Новосибирская область), а также губернатор Иркутской области Игорь Кобзев благодаря убедительной победе «Единой России» на выборах в заксобрание Приангарья, уточняется в докладе. Глава Хакасии Валентин Коновалов, отставку которого эксперты «Минченко консалтинг» прогнозировали с 2019 года, также отстоял свой пост на минувших выборах и впервые за долгое время сумел подняться из «красной» зоны в «желтую».

Наконец, среди губернаторов-дальневосточников свои позиции укрепили главы Приморья, Чукотки, Бурятии и Забайкалья Олег Кожемяко, Владислав Кузнецов, Алексей Цыденов и Александр Осипов. Все они перешли в «зеленую» зону за счет удачных выборов: господа Кожемяко и Кузнецов победили на губернаторских, а господа Цыденов и Осипов обеспечили уверенную победу единороссов на парламентских.

В остальных федеральных округах изменения устойчивости региональных лидеров не столь значительны.

Так, в Приволжском округе из-за уголовного дела против экс-премьера регионального правительства Виктора Кудряшова в «середняки» опустился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а его место в «зеленой» зоне занял глава Пермского края Дмитрий Махонин. В Уральском округе в когорту «отличников» перешел губернатор Курганской области Вадим Шумков, в Северо-Кавказском — глава Ставрополья Владимир Владимиров. В Южном и Северо-Западном округах все остались на своих местах (в «красной» зоне — только глава Коми Владимир Уйба).

Из 17 губернаторов, чьи полномочия истекают в следующем году, хуже всего дела обстоят у главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, который, по мнению «Минченко консалтинг», рискует потерять пост. Среди остальных инкумбентов наиболее крепкие позиции удерживают Роман Старовойт (Курская область), Алексей Текслер (Челябинская область), Андрей Чибис (Мурманская область), Сергей Аксенов (Крым), Владимир Владимиров, Александр Осипов и Вадим Шумков.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, по оценке экспертов, находится в «желтой» зоне. Учитывая статус города и пересечение интересов нескольких федеральных групп влияния, внутренняя политика Петербурга перед выборами-2024 во многом будет отражать динамику политических процессов в самом Кремле, констатируют в «Минченко консалтинг». Что же касается пока единственного врио — нового вологодского руководителя Георгия Филимонова, то его стартовые позиции в рейтинге авторы оценивают на 14 баллов («желтая» зона).

В целом контекст предстоящих региональных выборов пока предсказать сложнее, чем президентских, поскольку после марта 2024-го могут последовать новые стратегические решения как по спецоперации, так и по экономической перестройке, говорится в докладе.

Кроме того, формирование нового кабмина и состава администрации президента повышает вероятность того, что некоторые губернаторы могут войти в обновленные федеральные органы власти. И, напротив, будущих федеральных отставников могут отправить в регионы, в том числе на место глав, чьи полномочия близятся к концу. Среди наиболее вероятных кандидатов на «повышение», по версии «Минченко консалтинг»,— Сергей Собянин, Андрей Воробьев, Станислав Воскресенский, Александр Дрозденко (Ленинградская область), Андрей Никитин (Новгородская область), Сергей Аксенов, Владимир Владимиров, Глеб Никитин (Нижегородская область), Дмитрий Махонин, Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Сергей Цивилев (Кузбасс), Олег Кожемяко, Алексей Цыденов и Сергей Носов (Магаданская область).

Андрей Прах