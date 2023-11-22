Новак: инвестиции в модернизацию НПЗ составят триллион рублей

В России запланирован ввод в эксплуатацию и реконструкция 50 технологических установок по выпуску топлива, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, до 2028 года инвестиции в нефтеперерабатывающие заводы составят около 1 трлн руб. Господин Новак утверждает, что российский внутренний рынок в полном объеме обеспечен топливом, в связи с чем вскоре может быть снят запрет на экспорт дизельного топлива.

«С 2021 года применяется механизм инвестиционных соглашений. Уже заключено 21 такое соглашение между Минэнерго и нефтеперерабатывающими компаниями. Запланирован ввод в эксплуатацию и реконструкция 50 технологических установок по выпуску топлива. Ожидаем инвестиции в отрасль до 2028 года около 1 трлн руб.»,— сказал господин Новак на правительственном часе в Совете федерации (цитата по ТАСС). По словам вице-премьера, ввод новых мощностей позволит увеличить производство бензина на 4 млн т в год, дизеля — на 30 млн т.

Господин Новак рассказал, что с третьей декады сентября биржевые цены на бензин были снижены на 15–20% «с последующим снижением мелкооптовых цен». «Сейчас внутренний рынок обеспечен топливом в полном объеме, сократился дифференциал цен между независимыми автозаправочными станциями и вертикально интегрированными компаниями»,— заявил он.

Вице-премьер напомнил, что на прошлой неделе был снят запрет на экспорт автомобильных бензинов. По его словам, в ближайшее время «будут приняты решения и об отмене экспорта дизельного топлива, поскольку сейчас рынок наполнен и свой функционал эти решения, которые были приняты, выполнили».

Инвестиции в нефтегазохимию до 2030 года составят 3–3,5 трлн руб., рассказал вице-премьер. Заключено пять пять инвестиционных соглашений. С 2022 по 2027 годы объем инвестиций в нефтегазохимию должен составить 800 млрд руб. Ожидается, что к 2026 году мощность нефтепортов России будут расширены на 32 млн т. Речь идет о портовой инфраструктуре Козьмино, а также западных портах Приморска, Усть-Луги, Новороссийска.

Об последствиях отмены эмбарго — в материале «Ъ» «Бензин психологически подорожал».

Леонид Уварчев