Чиновника из Севастополя проверят после слов о китайских туристах

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести служебную проверку в отношении начальника городского управления Натальи Остапенко после ее некорректных высказываний про туристов из Китая, сообщили «Ъ» в правительстве города-героя.

По данным чиновников, в конце октября на пленарном заседании в заксобрании Наталья Остапенко заявила, что не видит целесообразности в привлечении туристов из Китая, поскольку они «скупают золото и другие драгоценности, при этом капитально разрушают инфраструктуру». Власти города не согласились с такими оценками.

«Озвученное Остапенко мнение о китайских туристах — ее личное мнение, а не правительства Севастополя. Такие оценки со стороны госслужащих непозволительны, наш город ждет туристов из всех стран»,— уточнили «Ъ» в аппарате местного правительства.

Как был организован китайский туризм до пандемии и почему он вызвал проблемы — в материале «По системе все свои».

Александр Дремлюгин, Симферополь