На трассах Челябинской области ограничили движение из-за погодных условий

Госавтоинспекция Челябинской области сообщает о временном ограничении движения на автодорогах «Москва-Челябинск», «Челябинск-Троицк» и «Челябинск-Новосибирск» в связи с неблагоприятной погодой.

22 ноября движение по трассе запрещено для пассажирских автобусов, маршруток, легковых такси и грузовых транспортных средств. Ограничение продлится ориентировочно с 12 до 18 часов.

Ранее госавтоинспекция региона сообщала о ледяном дожде на юге Челябинской области, призывая водителей к осторожности на дороге.

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