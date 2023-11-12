Глава Углича назвала строителя деревянной крепости

В Угличе Ярославской области строительством деревянной крепости в Угличском кремле займется АО «Московский областной дорожный центр». Об этом сообщила глава Углича Ольга Родомакина «Вести. Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: документы к проекту благоустройства Углича Фото: документы к проекту благоустройства Углича

«Ъ-Ярославль» сообщал, что строительство макета деревянной крепости запланировано в рамках реализации проекта «Крепость, которой нет — возвращение реки городу», который выиграл грант Ростуризма. Аукцион на работы по строительству крепости на сумму 43,8 млн руб. был объявлен, но признан не состоявшимся из-за отсутствия заявок.

Как сообщила «Ъ-Ярославль» глава Углича Ольга Родомакина, контракт все же был заключен с единственным поставщиком. Сейчас организация готовится выйти на площадку.

«Подрядчик нашелся в последнюю минуту. Это "Московский областной дорожный центр". Проект не был бы реализован, если бы не были получены все необходимые документы. Разработан и раздел по сохранению объекта культурного наследия, и историко-культурную экспертизу он прошел, и договор с археологами заключен»,— рассказала госпожа Родомакина.

Алла Чижова