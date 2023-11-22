«Госсовет 2.0»: Куйвашев и Артюхов могут перейти в федеральные органы власти

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов после президентских выборов в марте 2024 года могут перейти на работу в федеральные органы власти, говорится в рейтинге «Госсовет 2.0» компании «Минченко консалтинг».

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В пример приводится 2018 год, когда губернатор Тюменской области Владимир Якушев был назначен министром строительства и ЖКХ РФ, а глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин — министром природных ресурсов и экологии РФ.

«Минченко консалтинг» не видит существенных изменений в динамике политической устойчивости губернаторов — все региональные главы демонстрируют высокие показатели, которые поддерживаются за счет наличия крупных инфраструктурных проектов, а также благодаря наращиванию промышленного производства в военном секторе.

«На Урале свои посты удерживают губернаторы-старожилы Евгений Куйвашев и Наталья Комарова (ХМАО), из-за чего интрига относительно дальнейших перспектив политиков неизбежно нарастает»,— добавили составители рейтинга.

Ирина Пичурина

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