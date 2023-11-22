РБК: Венгрия и Кипр опередили Турцию по интересу россиян к покупке недвижимости

В январе—октябре россияне чаще всего рассматривали для покупки недвижимости Венгрию и Кипр, следует из данных консалтинговой компании NF Group, которые проанализировали РБК. В прошлом году лидерами для покупки недвижимости среди россиян были Турция и ОАЭ.

В пятерке самых популярных стран также оказались Турция, Индонезия и Греция. Основная цель покупки недвижимости для 61% россиян — получение ВНЖ или гражданства. Между тем по сравнению с прошлым годом граждане России стали чаще покупать недвижимость с целью инвестиций (20%) и собственного проживания (17%).

Эксперты объясняют описанные тенденции тем, что в Венгрии действует доступная программа получения ВНЖ при покупке недвижимости, при этом не требующая постоянного проживания. Кипр, в свою очередь, позволяет в короткие сроки получить статус постоянного резидента после инвестиций в недвижимость.

После ввода российских войск на Украину у россиян стало меньше возможностей проводить сделки с недвижимостью в некоторых странах Европы. Так, в октябре Финляндия заявила о намерении упросить процедуру конфискации недвижимости у россиян, которые в должной мере не выполняют свои обязательства по ее содержанию.

Почему европейские программы инвестиций в обмен на гражданство или ВНЖ процветают, несмотря на призывы их запретить,— в материале «"Золотые визы" не задушишь, не убьешь».

Лусине Баласян