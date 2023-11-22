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Коммерсантъ FM
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Орешкин призвал не ждать кардинальных изменений курса рубля

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что за счет сокращения временного оттока капитала и стабилизации платежного баланса наблюдается укрепление рубля. При этом, по его словам, не стоит ждать кардинальных отклонений от нынешнего курса.

В интервью «Московскому комсомольцу» Максим Орешкин отметил, что дальнейший курс зависит от объема снижения временного оттока капитала, погашения внешнего долга и выкупа иностранных активов.

«Но одновременно с этим продолжение быстрого роста внутреннего спроса может компенсировать всю эту историю. Подводим итог: рубль сейчас укрепляется и может укрепиться еще. Но в целом рассчитывать на какие-то кардинальные отклонения курса рубля от нынешних равновесных значений не стоит»,— сказал господин Орешкин.

Комментируя ослабление рубля в 2023 году, Максим Орешкин заявил, что ключевым фактором стало восстановление внутреннего спроса. В третьем квартале, отметил он, оборот розничной торговли увеличился на 11,3%, также вырос объем инвестиций.

«Понятно, что такое восстановление потребительского и инвестиционного спроса и привело к росту спроса на импортную продукцию. Одновременно с этим в текущем году цены на нефть и газ оказались ниже, чем они были в прошлом году. На этом фоне курс рубля, естественно, скорректировался»,— пояснил помощник президента.

В качестве меры, сдерживающей ослабление рубля, в октябре 43 группы компаний, которые относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства, обязали продавать валютную выручку. С 1 октября действуют привязанные к курсу рубля экспортные пошлины 4–7% (при курсе 80–95 руб. за доллар) на поставки за пределы ЕАЭС.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ FM» «Рублю определили потенциал».

Лусине Баласян

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