Рублю определили потенциал

Потенциал укрепления рубля исчерпан. По крайней мере, так считают опрошенные “Ъ FM” экономисты. 15 ноября доллар на Мосбирже опускался до 88 руб. — это минимум с июля. Затем котировки немного восстановились, но рубль устойчиво растет с начала ноября. Тогда доллар торговался по 93 руб. Сейчас — уже по 89 руб.

Как долго это может продолжаться? Основную поддержку курсу оказывает указ об обязательной продаже валютной выручки. После того, как доллар в октябре добрался до отметки в 100 руб., власти потребовали от экспортеров избавляться от 90% возвращенной в страну валюты. К ноябрю эффект стал заметен, говорит аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских:

«Вышла оценка Банка России касательно счета текущих операций — это маркер, который показывает, сколько денег в страну поступило и сколько ушло через, допустим, экспорт и импорт. Счет текущих операций в октябре составил $11,2 млрд. Это существенное число.

Если мы говорим про динамику, которая происходит последние дни, здесь действуют другие факторы. Вышли данные по инфляции в США, и доллар ослаб на 1,5%. Собственно, такую же динамику мы видели и в рубле. Поэтому сказывается то, что доллар слабеет на мировой арене.

Стабильность курса национальной валюты будет зависеть от развития торговли. Будущее все равно связано с ценами на нефть. От них зависит слаженность действия соглашения ОПЕК+, а также мировая экономика.

Что качается текущей ситуации, то существенного макроэкономического фона для сильного укрепления рубля сейчас скорее нет. И поэтому, если говорить про ближайшую динамику, мы не исключаем, что в моменте рубль способен достигнуть отметки 85 руб., но такое укрепление не будет устойчивым. К концу года ожидаем, что курс национальной валюты останется на уровне 90-95 руб.».

Пока власти ожидают стабилизации рубля на текущих уровнях. Минэкономразвития в прогнозе на следующий год указывало, что доллар в среднем будет стоить около 90 руб. Глава Сбербанка Герман Греф, напротив, ожидает незначительного укрепления национальной валюты вплоть до отметки 85 руб. за доллар. Основания для этого есть, но лишь теоретически, рассуждает аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов:

«В сентябре Центральный банк отмечал, что с экспортерами стали меньше рассчитываться в рублях и больше — в юанях. Это точно ведет к увеличению предложения валюты на внутреннем рынке. Наверное, большую роль играют все-таки обязательные продажи валюты. Экспортеры в принципе должны продавать 50% экспортной выручки вне зависимости от валюты. Это ведет к тому, что экспортеры, которые продавали за рубли, вынуждены сейчас закупать иностранную валюту на зарубежных рынках и продавать ее внутри России. Мы считаем, что это является сильным фактором поддержки рубля.

До каких значений рубль может укрепиться? Ралли остановится примерно на текущем уровне. Какие-то локальные колебания сохранятся, но мы ожидаем, что до конца ноября национальная валюта будет находиться в коридоре 87-90 руб. за доллар. К концу декабря рубль обычно несколько теряет позиции к Новому году, поэтому допускаем небольшой откат, но совершенно не критичный.

При этом ключевая ставка и ее возможное увеличение вряд ли будет иметь значение. С фундаментальной точки зрения изменения точно не успеют подействовать за две недели декабря. Еще одно повышение ставки может локально сыграть на настроениях рынка. Возможно, мы увидим краткосрочное внутридневное ралли, как у нас, собственно, было после последнего повышения ставки. Тогда рубль за день отыграл порядка 50 коп, но не думаю, что это будет долгосрочным фактором поддержки».

Центробанк не исключал повышения ключевой ставки в декабре, если будут наблюдаться признаки инфляционного давления. Последняя оценка минэкономразвития показала, что инфляция в годовом выражении превысила 7%. Изначально ЦБ полагал, что рост цен не выйдет за пределы 6,5%.

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Иван Якунин