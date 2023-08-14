13 фаворитов и один аутсайдер

Твердую «политическую устойчивость» за месяц до единого дня голосования (ЕДГ) демонстрируют главы 13 из 22 регионов, где осенью изберут губернаторов (не считая новых субъектов), следует из свежего рейтинга «Госсовет 2.0» компании «Минченко консалтинг». Еще восемь руководителей эксперты отнесли к середнякам и лишь одного — хакасского коммуниста Валентина Коновалова — к явным аутсайдерам, отметив, впрочем, его «яркую» кампанию. На руку действующим руководителям играют сохраняющаяся экономическая стабильность и расширившиеся благодаря дистанционному и многодневному голосованию возможности мобилизации лояльного электората, полагают авторы доклада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин (слева) и Андрей Воробьев могут смотреть в будущее с большей уверенностью, чем многие другие губернаторы

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Сергей Собянин (слева) и Андрей Воробьев могут смотреть в будущее с большей уверенностью, чем многие другие губернаторы

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Результаты осенних избирательных кампаний станут индикатором состояния политических машин и системы в целом перед федеральными выборами,— говорится в докладе "Госсовет 2.0".— У Кремля есть возможность протестировать потенциальные месседжи президентской кампании, а также определить на основе результатов ЕДГ-2023 потенциально проблемные регионы, которым необходимо уделить дополнительное внимание». На ход кампании, по мнению экспертов, могут оказать влияние такие факторы, как минимизация публичной критики политического курса, кризис позиционирования парламентских партий, активность силовиков в отношении властей регионов, недостаток значимой позитивной повестки и повышенная тревожность электората.

Согласно рейтингу, наиболее устойчивы позиции мэра Москвы Сергея Собянина («Единая Россия», ЕР) и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева (ЕР).

К обеим кампаниям приковано особое внимание, поскольку они во многом «задают общий фон региональных выборов». Специфику столичной кампании определяет «образцовое партийное представительство», считают эксперты: «Каждый из них (пяти кандидатов.— “Ъ”) артикулирует уникальную партийную повестку, что позволяет рассматривать выборы мэра Москвы как репетицию одного из возможных форматов президентской кампании».

Места в «зеленой зоне» рейтинга также сохраняют два врио губернаторов — Михаил Котюков (Красноярский край, ЕР) и Виталий Хоценко (Омская область, ЕР), которые проводят «яркие» кампании. Первый использует федеральный опыт для продвижения масштабных региональных проектов и демонстрирует «высокий уровень открытости и погруженности в локальный контекст», поясняют авторы. Прямую коммуникацию с омичами выстраивает и господин Хоценко, которого, в отличие от предшественника Александра Буркова («Справедливая Россия — За правду», СРЗП), системно поддерживает федеральный центр. Интереса к омским выборам добавляет участие в них депутата-одномандатника из Госдумы Андрея Алехина (КПРФ). Два других врио на этих выборах, единороссы Владислав Кузнецов (Чукотка) и Василий Анохин (Смоленская область), оказались в «желтой зоне», но заметных электоральных угроз для них эксперты не видят.

Непростая ситуация складывается у замыкающих «желтую зону» губернаторов Воронежской, Орловской и Новосибирской областей. Глава последней Андрей Травников, хотя и избежал интригующего противостояния с мэром областного центра Анатолием Локотем (КПРФ), рискует столкнуться с протестным голосованием из-за «тлеющего конфликта» вокруг отмены прямых выборов главы Новосибирска. Против воронежца Александра Гусева (ЕР) играет «не самая гладкая» внутриэлитная ситуация. А орловский руководитель Андрей Клычков (КПРФ) сталкивается с типичными сложностями оппозиционного губернатора и ведет «дежурную» кампанию, хотя проблем на выборах он все же избежит, прогнозируют эксперты.

В «красной зоне» рейтинга к выборам подходит только глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ), что не мешает ему проводить «яркую» предвыборную кампанию.

«Это однозначно одна из самых конкурентных губернаторских кампаний последних лет, которая подогревает интерес к региональным выборам в целом и сигнализирует о значимости электоральных процедур в политической системе»,— описывают обстановку авторы доклада.

Итоги регистрации закрепляют за КПРФ статус «ключевой оппозиционной силы», считают эксперты. Позитивную динамику сохраняет и ЛДПР, лишившаяся поста губернатора после отставки смоленского главы Алексея Островского. Заметно пострадала, по мнению экспертов, только СРЗП, отказавшаяся выдвигать кандидатов в губернаторы в шести регионах, «причем даже в тех, где могла рассчитывать на хороший результат». «Новые люди» с их шестью кандидатами тоже участвуют в губернаторской гонке «в ограниченном формате».

Политолог Илья Гращенков в целом солидарен с оценками авторов рейтинга. Из текущих кампаний, по его мнению, можно отметить еще Алтайский край, где кандидат от КПРФ не прошел муниципальный фильтр, выборы в Якутии, глава которой Айсен Николаев (ЕР) уберегся от противостояния с экс-мэром Якутска Сарданой Авксентьевой («Новые люди»), и кампанию в Омске, где Виталий Хоценко «перестраивает имидж героя СВО» на «рабочего человека». При этом кампания-2023 уже дает федеральным властям повод к размышлениям на тему выборов-2024, полагает эксперт: «Кампания показала, что ряд тем не очень-то востребован». Например, была идея, что выборы будут построены «на гордости, героях СВО и так далее», но эта задумка, по оценке господина Гращенкова, не дала ощутимых результатов. Поэтому президентская кампания в большей степени будет посвящена социальным вопросам, предполагает политолог.

Григорий Лейба