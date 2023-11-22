Водительские права путаются в цифрах

Анонсированные властями электронные водительские права, позволяющие гражданам оставить бумажное удостоверение дома, создадут риски для хранения персональных данных и упростят жизнь злоумышленникам. Об этом вчера заявили приглашенные в Совет федерации независимые эксперты и юристы. В пример, в частности, был приведен «завершившийся не очень удачно» эксперимент с электронными правами в Австралии. Впрочем, знакомый с подготовкой нововведения источник “Ъ” назвал претензии несостоятельными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Законодательные аспекты» внедрения цифровых водительских прав обсуждались вчера на круглом столе комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству. Минцифры и ГИБДД, напомним, в июле 2023 года подготовили поправки к ПДД, разрешающие водителям предъявлять инспекторам СТС и права в виде QR-кода, который генерирует приложение «Госуслуги.Авто». Эта опция уже действует, но сейчас инспектор вправе потребовать бумажные права. А если их нет, то применяется штраф 500 руб. После принятия поправок QR-код получит юридический статус — права и СТС можно оставлять дома.

Хотя поправки уже согласованы и готовятся для подписания в Белом доме, зампред комитета Совфеда по госстроительству Александр Башкин решил обсудить риски, которые несет нововведение. Доцент департамента права цифровых технологий и биоправа факультета права ВШЭ Наталья Жирнова рассказала про «завершившийся не очень удачно» эксперимент в Австралии (проводился в 2019–2021 годах): эксперты в области безопасности сумели «проникнуть» в базу данных цифровых удостоверений и внести изменения. «Главная проблема — безопасность персональных данных,— заявила эксперт.— Тем более что наш сайт госуслуг не является эталоном безопасности и может быть подвержен любой из атак, что уже происходило неоднократно». «Введение цифровых удостоверений требует принятия мер безопасности для предотвращения несанкционированного доступа или повреждения данных,— поддержала доцент кафедры административного, финансового и информационного права Госуниверситета юстиции Оксана Шевчук.— Возможно также сопротивление изменениям со стороны госслужащих и граждан, привыкших иметь дело с бумажными документами».

«Как быть, если, к примеру, "висит" база ГИБДД, нет связи с интернетом и проверить QR-код невозможно? — задал резонный вопрос главред журнала "За рулем" Максим Кадаков.— Это проблема инспектора или водителя? На этот счет должны быть какие-то инструкции». Эксперт обратил внимание, что привлечь к уголовной ответственности за подделку QR-кода сегодня невозможно. «Проверка документов — это не только для удобства водителей, но и для безопасности,— размышлял доцент кафедры криминологии Московского университета МВД Алексей Добренков.— За рулем могут быть разные люди, в том числе находящиеся в розыске, инспектор должен точно определить, кто перед ним находится. Найдутся тысячи людей, которые захотят обойти этот закон».

Проверка QR-кода может занимать больше времени, чем проверка обычных прав, обратил внимание Александр Башкин: «Сейчас, если водитель не вызывает подозрений, инспектор лишь кидает взгляд на документы и отпускает. При предъявлении электронного удостоверения нужно достать телефон, открыть сервис, показать QR-код, инспектор его сканирует, подключится к базе, получит ответ, примет решение».

Представителям ГИБДД на круглом столе свою позицию высказать не предложили. Эксперты не разобрались в технологии, отсюда и масса заблуждений, пояснил “Ъ” знакомый с ситуацией источник. В действительности, говорит собеседник “Ъ”, инспекторы для проверки кода базы данных не запрашивают. В коде «зашито» и подписано электронной подписью изображение реальных прав, а в планшете есть ключ и дешифратор. После расшифровки полицейский видит документ так же, как если бы он получил его из рук водителя, но в гораздо лучшем качестве. Поскольку QR-код постоянно меняется (он анимирован), то и подделать его практически невозможно — утечки персональных данных быть не может. «По крайней мере сам код и приложение новых каналов для таких утечек не создают»,— поясняет источник “Ъ”. Он добавляет, что каждая проверка электронных прав фиксируется в системе и в случае конфликтной ситуации на дороге всегда можно выяснить, где, когда и какой инспектор общался с участником движения.

Иван Буранов