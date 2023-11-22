Юань проявил избирательную доходность

Банки продолжают повышать ставки по депозитам в юанях, но уже избирательно. Максимальная доходность, на которую могут рассчитывать вкладчики в китайскую валюту, доходит до 4%. По словам экспертов, сейчас платить больше за юань розничным клиентам готовы только те банки, у которых есть запрос на китайскую валюту от корпоративного бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

На днях два крупных банка сообщили о повышении ставок по вкладам для физлиц в юанях. Так, «Уралсиб» повысил ставки по вкладам вида «Доход» в китайских юанях на всех сроках размещения максимум до 4% годовых с учетом ежемесячной капитализации процентов. Повысил ставки по депозиту в юанях, правда для премиальных клиентов, и Московский кредитный банк максимальная доходность по депозитам в китайской валюте для таких клиентов у него составляет теперь 4,5% годовых. Рядовому вкладчику банк предлагает меньшие ставки. Из числа десятки крупнейших банков последним ставки по юаневым вкладам повышал ВТБ — 3 ноября до 3,8%.

Сейчас максимальную доходность по вкладам в юанях (без учета статуса и капитализации), по данным «Банки.ру», предлагают Росбанк — 3,95%, Металлинвестбанк и Альфа-банк — 3,85%.

Последний массовый виток повышения ставок по юаневым вкладам был зафиксирован летом этого года. С тех пор ставки увеличились незначительно — тогда максимальная доходность составляла 3,5%. В дальнейшем на фоне роста ключевой ставки ЦБ банки повышали преимущественно доходность рублевых вкладов. Так, по данным ЦБ, в первую декаду ноября среднее арифметическое максимальных ставок по вкладам в рублях топ-10 банков достигло 13,57%.

Станет ли повышение ставок по юаневым вкладам массовым сейчас, пока вопрос. Большинство опрошенных “Ъ” банков из числа крупнейших не ответили на запрос. Впрочем, предпосылки для нового витка роста ставок есть. Так, 13 ноября, например, глава Росбанка Наталья Воеводина отмечала, что банк планирует повышать ставки по депозитам в юанях для физических лиц. «Ингосстрах-банк активно развивает кредитование в юанях, в нашем банке рост портфеля в третьем и четвертном кварталах составил около 70%,— говорит зампред правления Ингосстрах-банка Олег Чернышов.— Мы внимательно анализируем рынок привлечения, и подобное решение может быть принято в будущем... чтобы в результате обеспечить сбалансированный рост востребованной услуги со стороны клиентов — юридических лиц». ВТБ в начале ноября уже повышал ставки по вкладам в китайской валюте, отметили там. Дальнейшая динамика будет зависеть от рыночной конъюнктуры и запросов клиентов.

Тем не менее китайский юань укрепляет свое положение в портфеле классических пассивов россиян. По оценкам ВТБ, в целом на банковском рынке в 2023 году портфель юаневых сбережений физлиц вырастет на 60% и достигнет 70 млрд юаней. Китайская валюта займет около четверти в валютных накоплениях клиентов, а в 2024 году доля юаней может превысить 45%.

Эксперты более осторожны в оценках. «Вероятнее всего, указанные банки балансируют активы и пассивы по валютам (под фондирование крупных кредитов или юаневых расчетов) либо привлекают валютные средства с хеджированием, что оказывается дешевле рублевого фондирования под 14–15%,— отмечает директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Иван Уклеин.— В любом случае на фоне общего повышения ставок банковского рынка осенью 2023 года это нормальная ситуация». По мнению управляющего директора рейтингового агентства НКР Михаила Доронкина, нынешнее повышение ставок может быть обусловлено ростом спроса бизнеса на кредиты в юанях на фоне повышения ставок по рублевым кредитам. «Повышения ставок по вкладам в юанях массово вряд ли стоит ожидать, валюта волатильна, и, если несколько банков подняли ставки, за этим, скорее всего, стоят возможности данных банков, скорее всего, они нарастили долю в этой валюте в международных расчетах, поэтому привлечение юаней им стало выгодно, а значит, повышение ставки оправданно»,— согласен президент инвестплатформы «Инвойскафе» Геннадий Фофанов. В целом вклад в юанях — это относительно надежная инвестиция, которая гарантирует небольшой доход и защищает в случае обесценивания рубля, заключает эксперт.

Ксения Дементьева, Ольга Шерункова