Суд любит троицу

Нижегородский областной суд во второй раз отменил обвинительный приговор Светлане Горбачевой, бывшему главному бухгалтеру ООО «Фасад-Реклама-Н». Компания занимается изготовлением рекламных конструкций, вывесок и навигации для торговых сетей. Уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера направлено на очередное, третье, рассмотрение в Московский райсуд Нижнего Новгорода. Его судьи уже дважды приговаривали Светлану Горбачеву к условным срокам наказания, признавая ее виновной в растрате 1,7 млн руб. Бывший главбух считает, что подоплека ее преследования — в конфликте с бывшим учредителем, а дело основано только на показаниях работодателя и представленных им сомнительных копиях документов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Горбачева считает, что уголовное дело на нее завели из-за конфликта с бывшей начальницей

Светлана Горбачева считает, что уголовное дело на нее завели из-за конфликта с бывшей начальницей



Судебная коллегия Нижегородского областного суда во вторник отменила обвинительный приговор, вынесенный бывшему главному бухгалтеру ООО «Фасад-Реклама-Н» Светлане Горбачевой. В июле Московский райсуд осудил финансиста на три года и десять месяцев условного срока. Ее признали виновной в растрате 1,7 млн руб. По версии следствия, в 2017 году она похитила средства компании, самостоятельно распоряжаясь электронно-цифровой подписью и начисляя себе зарплату по своему усмотрению. Светлана Горбачева эту версию опровергает, в суде она заявила, что не присваивала себе деньги из кассы, а заработную плату начисляла в размере, оговоренном с гендиректором и учредителем фирмы Ириной Орловой.

Критикуя приговор, адвокат Владимир Созонов подчеркнул, что райсуд не выдал осужденной копию ее приговора, хотя она неоднократно писала письма на имя председателя и приходила в суд за решением.

Выступая в прениях, защитник подчеркнул, что следствие и суд исследовали не оригиналы документов (приказы о назначении на должность, трудовой договор и другие), а копии, выданные директором ООО «Фасад-Реклама-Н». В этих копиях содержались противоречивые данные, например приказы были без номеров, а в одном из документов, датированном 2017 годом, был указан адрес юрлица на Московском шоссе, куда компания переехала только в 2018 году. Адвокат Созонов в прениях также отметил, что не может быть такого, чтобы в представленной работодателем копии должностной инструкции 2017 года была отсылка к отраслевому бухгалтерскому законодательству, вышедшему только в 2019 году.

Расхождения были и в записях в трудовой книжке Светланы Горбачевой: защита запросила копию в банке, где она ранее оформляла ипотеку и, судя по документам из банка, работала в компании с 2015 года.

В представленной работодателем копии трудовой книжки не было вкладыша и следовало, что бухгалтер нанялась на работу только в 2017 году.

По словам адвоката, следователь СК совершил грубейшее нарушение закона, не изъяв в компании подлинники документов, а судья Московского райсуда проигнорировал все доводы о недопустимых доказательствах по «делу Горбачевой» и не стал давать никакой оценки аргументам защиты, в том числе приобщенным ею документам.

«Мы считаем, что присутствовала подделка доказательств обвинения, а судья формально провел этот процесс»,— заявил Владимир Сазонов.

Отменить приговор попросил и представитель областной прокуратуры, отметив, что в первой инстанции судебное разбирательство было проведено с существенными нарушениями Уголовно-процессуального кодекса.

Прокурор отметил, что первый обвинительный приговор, вынесенный Светлане Горбачевой 30 марта 2022 года (тогда ее приговорили к четырем годам условного заключения), был отменен областным судом как незаконный. Дело направили на новое рассмотрение в Московский райсуд, однако в повторном процессе доводы защиты не были оценены, заметил представитель надзорного ведомства. Прокуратура Московского района, сотрудники которой выступали государственными обвинителями в райсуде, в областном суде не выразила никакой позиции по делу, отозвав свое апелляционное представление.

Директор ООО «Фасад-Реклама-Н» Ирина Орлова просила оставить в силе приговор своему бывшему работнику в силе, назвав законным и обоснованным. Однако тройка судей Нижегородского облсуда опять отменила его как незаконный и отправила уголовное дело в отношении Светланы Горбачевой на новое рассмотрение в Московский райсуд.

Другой судья начнет судить Ирину Орлову в третий раз. Она комментировать разбирательства с бывшим главным бухгалтером своей организации не стала. Адвокат Владимир Созонов пообещал, что в третьем судебном процессе добьется оправдания своей подзащитной и потом поставит вопрос о привлечении следователя к ответственности за фальсификацию доказательств.

Светлана Горбачева говорит, что подоплекой дела стал конфликт с Ириной Орловой из-за большой столовой на промплощадке бывшего завода «Октябрь». Бухгалтер, по ее словам, целиком управляла работой этой столовой, записанной на директора, и договаривалась с ней о том, чтобы уйти в самостоятельный бизнес по общепиту, но в итоге женщины поссорились.

Роман Кряжев