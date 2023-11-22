Яйца вкрутую

В республике продолжается рост розничной стоимости яиц и мяса кур. К середине ноября, согласно данным Башстата, яйца подорожали за месяц на 17% — до 96 руб. и на 23,4% с начала года, а куры — на 3% за месяц и на 26,3% с начала года. В октябре цены на яйца выросли значительнее, чем на другие продовольственные товары. В этом году поголовье сельскохозяйственной птицы в Башкирии уменьшилось почти вдвое — на 44%. Это произошло после вспышки птичьего гриппа в августе на одной из крупнейших птицефабрик — «Башкирской», из-за чего пришлось уничтожить всю зараженную продукцию и птицу. По словам производителей, причиной роста цен стали как последствия птичьего гриппа, так и в целом рост себестоимости продукции, удорожание кормов из-за падения курса рубля, рост заработной платы на предприятиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С начала года розничная стоимость десятка куриных яиц в Башкирии выросла на 23,4%

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ С начала года розничная стоимость десятка куриных яиц в Башкирии выросла на 23,4%

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Башкирии, по данным Башкортостанстата, в середине ноября за неделю куриные яйца подорожали на 5,5% до 96 руб. за десяток, охлажденные и мороженые куры — на 1% до 213 руб. за кг. За месяц цены на яйца выросли на 17% (стоили 80 руб.), на мясо кур — на 3% (207 руб.). Рост цен на яйца опережает рост цен на другие продовольственные товары в октябре, отмечает Башстат. Яйца подорожали по сравнению с сентябрем на 16,4%, а за 11 месяцев — на 23,4%. Также значительно выросли цены на мясо птицы — на 5,3% за месяц и на 26,3% по сравнению с концом декабря прошлого года. Куриные окорочка подорожали с 206,7 руб. за кг в конце декабря 2022 года до 257,5 руб. на начало ноября — на 20%.

За год яйца подорожали на 28%, а мясо курицы — на 22%.

Согласно официальной статистике, за январь-сентябрь производство яиц в хозяйствах всех категорий в Башкирии уменьшилось на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 766,9 млн штук. Поголовье птицы на 1 октября составило 10 млн голов, сократившись на 26,1% по сравнению с данными прошлого года.

Другие данные сообщает отраслевой портал «Птицаинфо» со ссылкой на Росстат, на конец октября в сельхозорганизациях Башкирии насчитывалось 4,9 млн голов птицы. Годом ранее было 8,7 млн голов. Таким образом поголовье сельскохозяйственной птицы в Башкирии за год уменьшилось почти вдвое — на 44%. При этом численность других видов сельскохозяйственных животных в республике осталась примерно на том же уровне или сократилась незначительно.

По данным портала, основной причиной сокращения стала вспышка птичьего гриппа на птицефабрике «Башкирская» (входит в ГК «Таврос»). «Башкирская» — один из крупнейших производителей яиц и яйцепродуктов в России. С начала года на фабрике произвели более 440 млн штук яиц. Поголовье птиц оценивалось более чем в 2,6 млн голов. Предприятие отозвало продукцию, отгруженную контрагентам с 30 июля, и прекратило продажи на полгода. Продукция и поголовье были уничтожены. «Сокращение поголовья птицы на 43,6% за год оказало негативное влияние на экономику региона и снабжение птицей местного рынка. Восстановление от таких потерь может занять значительное время, и требуется принятие дополнительных мер для поддержки птицеводов и восстановления отрасли»,— отмечает издание.

По информации минсельхоза Башкирии, повышение цен на яйца не связано со вспышкой птичьего гриппа и началось задолго до эпидемии, это общероссийская тенденция. «В основном это связано с подорожанием кормов для птиц, медикаментов и оборудования»,— отметили в минсельхозе.

В конце октября на рост цен обратил внимание президент России Владимир Путин. В среднем по стране подорожание мяса кур составило с начала года 27%. Позже Минсельхоз России сообщил, что связывает динамику прежде всего со снижением объемов производства в последние месяцы и ростом себестоимости продукции на фоне высокого курса доллара.

В связи с повышением цен ФАС начала проверки в отношении производителей куриных яиц и мяса на предмет заключения антиконкурентных соглашений.

Первый заместитель председателя «Башкирской торговой ассоциации», гендиректор сети «Байрам» Павел Антипин сообщил «Ъ-Уфа», что торговые сети регулярно запрашивают у производителей причины роста цен. «Мы получаем официальные ответы, в которых указаны различные причины. Это и птичий грипп, и удорожание кормов, рост заработной платы на предприятиях, проблема с набором персонала, в целом рост себестоимости. То есть на подорожание повлиял целый ряд причин. Что касается торговых сетей, мы второй год удерживаем минимальную наценку на продукцию из курицы и яйца, которая варьируется от 2% до 10% согласно подписанному меморандуму». По словам господина Антипина, дефицита продукции в магазинах сети сегодня нет.

Влада Шипилова