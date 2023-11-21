Дважды в одну судебную реку

Как стало известно «Ъ-Казань», на пост главы председателя Верховного суда (ВС) Татарстана претендует его действующий заместитель по уголовным делам Максим Беляев. Его заявление находится на рассмотрении Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ. Среди его конкурентов зампред Шестого кассационного суда Радик Габдуллин. Его кандидатуру коллегия поддержала ранее, но затем он взял самоотвод на фоне критики его деятельности депутатом Госдумы Александром Хинштейном. С новым фаворитом ВККС сможет определиться только в следующем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Заместитель председателя ВС Татарстана по уголовным делам Максим Беляев претендует на пост главы республиканского суда. Соответствующее заявление он подал в ВККС России, сообщили «Ъ-Казань» источники в судебной системе Татарстана. Также на конкурс снова заявился зампред Шестого кассационного суда Радик Габдуллин. Еще один претендент на пост главы ВС Татарстана, о котором стало известно «Ъ-Казань», — председатель Зеленодольского городского суда Азат Гильмутдинов.

Пост главы ВС Татарстана остается вакантным с конца мая, после окончания полномочий Ильгиза Гилазова, который занимал эту должность с 2011 года. На первый срок его назначил бывший президент страны Дмитрий Медведев, на второй — действующий глава государства Владимир Путин. На третий срок на должность председателя ВС господин Гилазов, которому в этом году исполнилось 66 лет (по закону предельный возраст федерального судьи — 70 лет), заявляться не стал. По предложению раиса Татарстана Рустама Минниханова парламент республики назначил его главой конституционного совета региона. Исполняет обязанности председателя ВС Татарстана Эдуард Каминский.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявляла конкурс на должность главы ВС Татарстана еще в ноябре прошлого года. Тогда заявки также подавали Максим Беляев и Радик Габдуллин, а также еще один зампред ВС Татарстана Айдар Галиакберов и судьи республиканского суда Эдуард Абдуллин и Айрат Миннуллин. В феврале этого года ВККС отдала предпочтение господину Габдуллину, который в прошлом был судьей ВС Татарстана и возглавлял Советский райсуд Казани.

Однако против его кандидатуры выступил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он направил запросы в Генпрокуратуру и в высшую коллегию. Парламентарий утверждал, что 21-летний сын судьи Дамил спровоцировал «пьяную драку» у ночного клуба в Казани 25 декабря прошлого года, однако уголовное дело было возбуждено в отношении его визави. Также, по словам господина Хинштейна, Радик Габдуллин не задекларировал часть недвижимого имущества, которым он пользуется в казанском поселке Алтан.

В сентябре кандидатуру господина Габдуллина должна была рассмотреть Комиссия при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей. Однако перед заседанием Радик Габдуллин взял самоотвод. В итоге ВККС объявила новый конкурс на пост председателя ВС Татарстана. Прием документов от претендентов завершился в конце прошлого месяца.

ВККС пока не сообщает имена всех заявителей по пост главы Верховного суда республики. В пресс-службе суда «Ъ-Казань» пояснили, что об этом станет известно, когда высшая коллегия назначит дату рассмотрения заявок и опубликует повестку заседания. В республиканском суде предположили, что это может произойти в новом году.

Максим Беляев является заместителем председателя ВС республики с 2012 года. В январе 2024 года у него истекает второй предельный срок полномочий. В ВС республики «Ъ-Казань» подтвердили, что в связи с этим Максим Беляев не сможет дальше оставаться зампреда суда.

Этот пост может занять Айрат Миннулин, который в этот раз не стал претендовать на должность главы ВС Татарстан. Во вторник, по информации «Ъ-Казань», ВККС одобрила его кандидатуру и рекомендовала на должность зампреда.

Напомним, в апреле этого года Айрат Миннуллин приговорил к пожизненному сроку Ильназа Галявиева, который в 2021 году расстрелял казанскую гимназию №175, из-за чего погибли девять человек, в том числе семь детей. Четвертый апелляционный суд признал это решение законным. Теперь кандидатуру господина Миннуллина должна рассмотреть президентская комиссия. Указы о назначении федеральных судей подписывает президент РФ Владимир Путин.

Александр Хинштейн считает, что ситуация с назначением нового председателя ВС Татарстана «уникальная». «Радик Габдуллин решил повторно форсировать реку, в которой уже чуть не утонул»,— заявил депутат в своем Telegram-канале. Ему «непонятно», на что рассчитывает судья. Господин Хинштейн напомнил, что ранее предъявлял претензии теперь уже бывшему председателю Шестого кассационного суда Александру Ефанову и ВККС приняла решение о досрочном сложении его полномочий.

Кирилл Антонов