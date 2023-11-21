Отставка к 30-летию

21 ноября распоряжением министра культуры Воронежской области Марии Мазур режиссер Михаил Бычков был уволен с должности художественного руководителя Камерного театра, созданного им 30 лет назад. Сообщение о том, что один из самых известных и уважаемых отечественных режиссеров «освобожден от занимаемой должности», опубликовано на официальной интернет-странице ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер, бывший худрук Камерного театра в Воронеже Михаил Бычков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Режиссер, бывший худрук Камерного театра в Воронеже Михаил Бычков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Михаил Бычков — создатель и бессменный художественный руководитель Воронежского Камерного театра с момента его основания в 1993 году. На счету режиссера более 120 спектаклей, причем полсотни выпущено именно в Воронежском Камерном. Этот уникальный театр стал камертоном не только воронежской культурной жизни, подняв ее на новый уровень,— он хорошо известен по всей России. Семь раз Камерный становился лауреатом «Золотой маски», 13 спектаклей театра были номинантами премии.

Театр Михаила Бычкова, без сомнения, авторский, построенный на сложных современных интерпретациях классических произведений. В каждом спектакле, будь то «Гроза» Островского, «Антигона» Ануя или «Кабала святош» Булгакова, бьется нерв и мысль сегодняшнего дня. При этом Камерный не является закрытой «сектой»: Михаил Бычков приглашает на постановки и других режиссеров, причем молодых. В частности, уже два спектакля выпустил на этой сцене лидер нового режиссерского поколения Антон Федоров. Кроме того, в 2017 году у театра появилась своя танцевальная труппа, которая первой в Воронеже постоянно и профессионально стала заниматься современной хореографией.

«Михаила Бычкова всегда отличали честность, принципиальность, любовь к профессии, к зрителю и артисту. Сегодня он уволен без объяснения причин.

Для Камерного театра это внезапное и немотивированное решение министерства — болезненный удар в юбилейный год, шок и катастрофа»,— говорится в сообщении, которое распространил 21 ноября сам театр.

Создатель Воронежского Камерного театра известен независимой и активной гражданской позицией: он протестовал против реформирования «Золотой маски», выступал в защиту осужденных по «театральному делу» Кирилла Серебренникова, а также был одним из тех, кто в феврале 2022 года подписал «письмо худруков», призывающее остановить СВО на Украине. В марте 2022-го Михаил Бычков ушел (по собственному желанию, согласно официальной информации) с должности художественного руководителя Платоновского фестиваля искусств, созданного им же в 2010 году. Этот фестиваль был заметным событием российской театральной жизни и сделал Воронеж одной из культурных столиц страны.

Ранее заслуги Михаила Бычкова признавались в том числе и на государственном уровне. В 2013 году он был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность» и звания заслуженного деятеля искусств Воронежской области, а в 2014 году — премии правительства Российской Федерации имени Федора Волкова «за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации». Однако ни все это, ни безусловный авторитет Михаила Бычкова среди коллег не помешали его внезапному увольнению посреди юбилейного 30-го сезона «по решению учредителя».

В правительстве Воронежской области рассказали, что исполнять обязанности художественного руководителя Камерного театра временно будет директор Олег Ткаченко. «Назначение нового худрука планируется до нового года, сейчас идет общение с претендентами. В правительстве области уверены, что коллектив государственного театра и его высокий уровень работы будут сохранены»,— уточнили в ведомстве.

Марина Шимадина