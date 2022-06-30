Вас здесь не ставило

В руководстве сразу нескольких московских драматических и танцевальных трупп городского подчинения одновременно произошли радикальные перемены. Художественным руководителем «Гоголь-центра» вместо Алексея Аграновича назначен Антон Яковлев, в театр «Школа современной пьесы» вместо Иосифа Райхельгауза назначили Дмитрия Астрахана, из «Современника» уволили худрука Владимира Рыжакова и передали его полномочия худсовету. Танцевальная труппа «Балет Москва» включена в состав «Новой оперы», а труппа «Новый балет» — в состав Музтеатра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Поводы и резоны во всех случаях разные, но в таком «пакетном» виде административные решения все равно производят впечатления тотального потрясения на театральном, да и общекультурном пространстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хотя формально до закрытия «Гоголь-центра» дело не дошло, судьба его кажется окрашенной в тревожные тона

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Хотя формально до закрытия «Гоголь-центра» дело не дошло, судьба его кажется окрашенной в тревожные тона

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Самая ожидаемая и одновременно самая громкая отставка — в «Гоголь-центре». Несмотря на то что Кирилл Серебренников уже больше года формально не является руководителем театра (он был уволен больше года назад), «Гоголь-центр», пусть и с Алексеем Аграновичем во главе, все равно связывался с именем и творческой программой Серебренникова.

Бывший Театр имени Гоголя под его руководством менее чем за десятилетие стал не просто одним из самых смелых и популярных институций, но своего рода символом московского театрального расцвета десятых годов.

Как и в любом другом театре, в «Гоголь-центре» выходили спектакли разного качества, но он неизменно оставался местом притяжения и постоянного интереса со стороны молодой аудитории. И то, что даже во время громкого «театрального дела» Серебренников не был уволен, а по его завершении театр не был закрыт, свидетельствовало, что московские власти готовы держать оборону от активных консерваторов, которым бывший Театр имени Гоголя всегда был костью в горле. Видимо, теперь, в драматически изменившихся обстоятельствах, ресурс исчерпан.

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Кстати, по документам «Гоголь-центр» все эти годы так и оставался Драматическим театром имени Гоголя, до прихода Серебренникова считавшимся почти синонимом хронического неуспеха. Поэтому с официальной точки зрения ничего революционного формально не случилось, никто ничего не закрывал, Театр имени Гоголя продолжает работать, просто, мол, когда-то им руководил режиссер Яшин, потом режиссер Серебренников и немножко Агранович, а теперь вот попробует режиссер Антон Яковлев. Про Яковлева информационные релизы первым делом неделикатно сообщают, что он сын великого советского актера Юрия Яковлева. Как будто о нем больше нечего сказать. Между тем Антон Яковлев поставил немало спектаклей, в том числе в Театре сатиры и Малом театре. Но всегда — не в обиду ему будет сказано — оставался не слишком заметным профессионалом, работы которого не свидетельствовали о наличии у их автора каких-то самостоятельных амбиций. Ни в каких списках кадрового резерва он, кажется, не значился. Трудно представить себе, что он сможет предложить за время, оставшееся до открытия нового сезона.

Останется ли нынешняя труппа, костяк которой составляют ученики Кирилла Серебренникова? Будут ли сохранены в репертуаре спектакли «Гоголь-центра»? Сложно представить себе положительные ответы на эти вопросы. Но отвечать на них новый руководитель театра должен будет очень скоро.

Вряд ли серьезным претендентом на руководство московским театром до вчерашнего дня считался и Дмитрий Астрахан. Он хорошо известен как автор демократичных комедий и мелодрам как на сцене, так и в кино, но в последние годы о нем было мало что слышно, и уж конечно, имя умелого производителя коммерческого продукта никак не сопрягается с задачами художественного поиска в сфере «новой драмы». Тем не менее именно Астрахану придется теперь руководить театром «Школа современной пьесы», потому что худрук этого театра Иосиф Райхельгауз отправлен в отставку. Райхельгаузу недавно исполнилось 75, и его отставку можно было бы объяснить легко защищаемой идеей о необходимости смены поколений. Если бы не два обстоятельства. Первое — то, что «Школа современной пьесы» является авторским театром Иосифа Райхельгауза, который режиссер придумал и создал в конце 80-х годов прошлого века и все эти годы бессменно руководил им. Да, театр это государственный, существует на бюджетные деньги и учредитель волен делать с ним, что пожелает. Далеко не всем театр нравился, но это не отменяет того факта, что без основателя и худрука театр на Трубной площади будет совершенно другим, и правильнее было бы его просто переучредить. И второе — уроженец Одессы, Райхельгауз в последнее время сделал несколько довольно резких заявлений, расходящихся с официальными оценками происходящего на Украине.

Что касается «Современника», то решение по нему свидетельствует о том, что задача избавиться от Виктора Рыжакова была столь насущной, что даже не стали дожидаться момента, когда будет найдена приемлемая кандидатура. Кресло художественного руководителя одного из самых знаменитых московских театров освободилось два с половиной года назад после смерти Галины Волчек. От выбора московских властей в пользу известного режиссера и педагога Рыжакова далеко не все были в восторге, в том числе и внутри театра. И весь недолгий срок руководства Рыжаков, призвавший в «Современник» многих своих учеников, по сути, был мишенью для нападок и придирчивого внимания недоброжелателей, претензии которых носили чаще всего идеологический характер. Особенно резонансным был скандал со спектаклем по пьесе молодого драматурга Рината Ташимова «Первый хлеб», на который обиделась организация «Офицеры России», приславшая в театр прокуратуру. И вот теперь «Современником» вместе с новым директором Юрием Кравцом будет руководить художественный совет, состав которого не оглашен. Власти апеллируют к первым годам существования театра, когда его руководство было коллективным — и в состав совета входили Олег Ефремов, Олег Табаков, Галина Волчек и другие основатели театра.

Но, во-первых, одно дело — молодежная студия в начале своего пути и совсем другое — один из «витринных» столичных театров. И во-вторых, коллективное руководство еще ни один большой серьезный театр, лишенный творческого лидера, не приводило к успеху.

Изменения коснулись и балетно-танцевальной жизни Москвы. Прекратили самостоятельное существование «Балет Москва» и «Новый балет» — две труппы со схожей биографией, но различной художественной судьбой и творческой репутацией. Обе сверстники новой России — родились в 1990/91-м. Обе появились на свет из-за настойчивости своих основателей: «Новый балет» — детище хореографа Аиды Черновой, «Камерный балет "Москва"» (так он назывался при рождении) — директора Николая Басина.

В 2012 году в обеих труппах сменились руководители. К этому моменту «Новый балет» фактически исчез с культурного поля, а «Балет Москва» с его раздутым штатом и некачественной «классикой» имел сомнительную репутацию, лишь изредка выстреливая качественными современными постановками. Обе труппы возглавили менеджеры: «Новый балет» — функционер Павел Нестратов с опытом работы замдиректора драмтеатра, «Балет Москва» — Елена Тупысева, соучредитель и директор театрального агентства ЦЕХ и одна из самых заметных фигур в области современного танца. «Новый балет» реанимировать так и не удалось, несмотря на привлечение к сотрудничеству иностранных хореографов и ведущих солистов Большого театра. А вот «Балет Москва», сильно сокративший количество артистов, сделался одним из главных ньюсмейкеров. Креативность директора Тупысевой, приглашавшей на постановки самых неожиданных деятелей мирового танца и отлично знавшей конъюнктуру отечественного рынка, позволила довольно слабой труппе стать лидером московского современного танца, участником и даже лауреатом престижных фестивалей, включая «Золотую маску».

Одновременное закрытие обеих трупп вызвано разными причинами и возымеет разные последствия. Если бесперспективную жизнь «Нового балета» продлевать не имело смысла, то директор «Балета Москва» Елена Тупысева сама не захотела продлить свой истекающий контракт. Оставлять труппу без талантливого руководителя было чревато ее уничтожением, а вот присоединение ее к «Новой опере» выглядит перспективно: гендиректор театра Антон Гетьман современный танец знает и любит. С собственной танцевальной труппой, имеющей свою репетиционную базу и несколько репертуарных хитов, «Новой опере» обеспечены не только хлопоты, но и новые возможности. Другое дело — угасающий «Новый балет», которым обременили профессиональную балетную труппу Музтеатра Станиславского. Тамошнему молодому балетному худруку Максиму Севагину, назначенному на эту должность после начала спецоперации и вслед за отъездом француза Лорана Илера, будет очень нелегко найти применение чужим артистам, уровень и репертуар которых заведомо ниже той планки, которую держит Музтеатр Станиславского.

Отдел культуры