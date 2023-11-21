Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн руб. за неудаление сведений о ВС РФ

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн руб. за неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению (ч. 2 ст. 13.41 КоАП), сообщила пресс-служба суда.

«Интерфакс» со ссылкой на протокол сообщил, что компания Telegram Messenger Inc. была оштрафована за неудаление информации из различных каналов по требованию Роскомнадзора. Речь идет об информации о вооруженных силах РФ, информации, нацеленной на дестабилизацию в стране, а также информации, оправдывающей экстремистскую деятельность. По данным «Интерфакса», РКН также требовал удалить сведения о незаконной продаже и обналичиванию Пушкинских карт.

В июне 2023 года суд оштрафовал Telegram на 4 млн руб. за отказ удалить 32 канала, публикующих недостоверную информацию о военной операции на территории Украины. В августе 2022-го на ту же сумму мессенджер был оштрафован за отказ удалить бот «Ищи своих», который раскрывает данные о военнослужащих, участвующих в боевых действиях. В феврале 2022 года Telegram выплатил штрафы по трем судебным делам о неудалении запрещенной информации общей суммой 11 млн руб.