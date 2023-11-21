В московском офисе ВТС начались обыски

Как стало известно «Ъ-Волга», в московском офисе АО «Волгатрансстрой» (ВТС) начались следственные действия. Обыски проводят сотрудники МВД России совместно с представителями центрального аппарата ФСБ.

В самарском офисе компании ВТС несколько дней проходят следственные действия в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) в отношении неустановленных лиц из числа руководства ГКУ СО «Управление капитального строительства» (УКС). По версии следствия, чиновники УКС необоснованно перечислили 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» (ВТС-П) по госконтракту на проектирование строительства станции метро «Самарская» в Октябрьском внутригородском районе Самары. Деньги выплачивались без заключения госэкспертизы, полагает следствие. Ведомство тогда возглавлял Михаил Асеев, который позже возглавил министерство строительства региона. Чиновник был задержан 14 ноября текущего года и арестован по решению суда до 20 декабря. Прокуратура Самарской области утвердила досудебное соглашение между врио министра строительства региона Михаилом Асеевым и областным ГСУ ГУ МВД в рамках расследования этого уголовного дела.

В один день с Михаилом Асеевым задержали и бывшего врио первого вице-губернатора – председателя правительства Виктора Кудряшова. Он арестован до 12 января 2024 года. Ему вменяется превышение должностных полномочий при строительстве станции метрополитена «Театральная». По версии следствия, первый вице-губернатор, зная о дефиците регионального бюджета, состоя в организованной преступной группе, в интересах компании АО «Волгатрансстрой» подписал документы об увеличении предельной стоимости строительства «Театральной», после чего был проведен «фиктивный аукцион», победителем которого стала компания, аффилированная с ВТС.

Дозвониться до представителей ВТС и получить комментарии не удалось.

Евгений Чернов