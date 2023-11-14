Ученые отказываются принимать политическую ответственность

Законодательство об НКО и иностранном влиянии не позволяет разграничить научную и политическую деятельность, при этом ученых признают иноагентами за научные исследования. На это указано в жалобе Института права и публичной политики (признан иноагентом) в Конституционный суд (КС) РФ. Заявитель уверен, что статус иноагента «умаляет права научных организаций». Соавтор профильного законодательства депутат Олег Матвейчев считает научную и политическую деятельность «разграниченной», но призывает объявить иноагентами и других ученых, например, специалистов в области зеленой энергетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

АНО «Институт права и публичной политики» (ИППП) пожаловался в КС «на нарушение прав и свобод» положениями двух законов — об НКО и «О контроле лиц, находящихся под иностранным влиянием». Так, в ИППП оспаривают включение организации в реестр иноагентов, заявляя о нарушении ст. 44 Конституции РФ о свободе научной деятельности и ст. 29 о праве на свободу слова и распространения информации. Заявитель находит, что умаляются права научных организаций, ссылаясь на ч. 2 ст. 55 Конституции РФ (запрещает издавать законы, «отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина»).

«Закон не позволяет разграничить научную и политическую деятельность. Дефиниция политической деятельности и ее формы практически совпадает с научной. Хотя закон и предусматривает оговорку, что наука не может быть политической деятельностью, разграничить их на практике невозможно»,— сетует юрист ИППП Иван Брикульский. Действительно, в ст. 4 закона «О контроле лиц, находящихся под иностранным влиянием» говорится, что к «политической деятельности не относится деятельность в области науки». Но в той же статье утверждается, что политическая деятельность может проходить в форме «публичных дебатов, дискуссий и выступлений», обращений к органам власти, распространения мнений о решении органов власти и «формирования общественно-политических взглядов и убеждений». В жалобе в КС (текст есть у “Ъ”) обращается внимание, что научная деятельность также может проходить в форме дебатов и дискуссий, а обращения в органы власти являются «неотъемлемой частью работы» ученых: «Любая наука неизбежно оказывает влияние на формирование взглядов и убеждений». Жалоба №10675/15–01/2023 была 10 ноября принята к рассмотрению КС.

ИППП признан иноагентом в июле 2021 года. В Минюсте решение поясняли рядом причин: подачей научно-экспертных заключений (amicus curiae) в КС, публикацией аналитических и экспертных докладов, проведением публичных дебатов, подписанием петиции об экспертизе Венецианской комиссии о поправках к Конституции РФ и разработкой поправок к закону о реабилитации жертв политических репрессий. При этом в ИППП настаивают, что занимаются научной деятельностью и правовым просвещением, а конституционная юстиция является «основным вектором деятельности» организации. Отметим, что, например, в 2021 году после решения КС о признании ст. 116.1 УК РФ о побоях неконституционной ИППП направлял в высшую инстанцию свое заключение, констатировав недостаточность защищенности женщин и детей в России от насильственных действий в семье. Иван Брикульский также напоминает о существовании постановления КС от апреля 2014 года №10-П, где говорится, что научная деятельность «даже при наличии иностранного финансирования не может признаваться политической».

Соавтор закона об иноагентах депутат Госдумы Олег Матвейчев («Единая Россия») считает научную и политическую деятельность «сильно разграниченной». «Политическая деятельность все-таки связана с участием в акциях, будь то демонстрация, какие-то публичные заявления, в конце концов, участие в выборах. Научная деятельность таких вещей не предполагает. Когда человек пишет научные статьи, книги, выступает на научных конференциях, читает лекции в университетах — это другое дело»,— поясняет господин Матвейчев. Впрочем, депутат допускает «пересечение»: «Когда ученый, вместо того чтобы заниматься наукой, начинает выступать с политическими лозунгами. Тогда он переходит грань, отделяющую науку от политики. Когда оказывается, что он систематически злоупотребляет правом ученого и превращает кафедру в трибуну, тогда закон против него и начинает действовать». При этом Олег Матвейчев одновременно призывает «присмотреться к научному финансированию». «Даже уже мем такой есть — "соросовские учебники". То же самое касается исследований в области зеленой энергетики и в области гендерных вопросов, где проталкивается политическая идеология, определенная позиция. Надо подумать о том, не объявлять ли и таких людей иноагентами»,— сообщил депутат, не исключая, что под видом исследований «процветает шпионаж».

Александр Воронов, Ксения Веретенникова