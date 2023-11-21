Бюджет Ярославской области принят в первом чтении

Депутаты ярославской областной думы приняли проект бюджета на 2024 и плановые 2026 и 2026 годы в первом чтении. Доходы региона в следующем году составят 120,4 млрд руб., расходы — 117,9 млрд руб., профицит — 2,7 млрд руб. Об этом сообщили в региональном правительстве.

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54% от общей суммы расходов или 63,6 млрд руб. направят на социальную сферу. 34% или 39,6 млрд руб. предусмотрено на отрасли производственной сферы (транспорт, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство и рыболовство). Еще 15,6 млрд руб. направят на дороги.

«За счет федеральных средств, предусмотренных в доходах, будет погашен кредит на опережающее финансирование расходов, привлеченный в 2023 году, в сумме 3,3 млрд руб. А также предусмотрены расходы за счет инфраструктурного бюджетного кредита в сумме 500 млн»,— добавил министр финансов Алексей Долгов.

Поправки к бюджету будут приниматься до 1 декабря. Рассмотрение законопроекта об областном бюджете во втором чтении планируют провести 15 декабря.

Алла Чижова