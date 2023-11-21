Азербайджан заявил о готовности к двусторонним переговорам о мире с Арменией

Азербайджан готов к переговорам с Арменией на двусторонней основе о заключении мирного соглашения, говорится в сообщении азербайджанского Министерства иностранных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян (слева) и Ильхам Алиев на Мюнхенской конференции в феврале

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Никол Пашинян (слева) и Ильхам Алиев на Мюнхенской конференции в феврале

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мы считаем, что обе страны должны вместе принять решение о своих будущих отношениях. Обе страны несут ответственность за продолжение мирного процесса, включая выбор взаимоприемлемого места или решение о встрече на государственной границе. Мы призываем армянскую сторону не допускать новых ненужных проволочек и надеемся, что они положительно отреагируют на этот призыв, чтобы начать переговоры в ближайшее время»,— говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Как отмечается в сообщении, тот факт, что Армения ответила на предложения Азербайджана по проекту мирного соглашения спустя два месяца, серьезно затормозил переговорный процесс. Этот застой не способствует стабильности и процветанию в регионе, говорится в сообщении.

10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мирный договор с Азербайджаном согласован на 70%. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в сентябре оценил готовность документа точно так же. Господин Пашинян настаивает на том, чтобы страны признали территориальную целостность друг друга (29,8 тыс. кв. км армянской территории и 86,6 тыс. кв. км азербайджанской), провели демаркацию и делимитацию границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, а также открыли коммуникации в регионе исходя из принципов суверенитета, юрисдикции, законодательства, равенства и взаимности сторон.

Подробнее — в материале «Упрямство во имя мира».

Эрдни Кагалтынов