На странице Дмитрия Азарова в «ВКонтакте» удаляются комментарии о метро

Модераторы страницы губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в социальной сети «ВКонтакте» удаляют вопросы о дальнейших перспективах самарского метро. В комментариях жители региона спрашивали о будущем станции «Театральная» и возобновления трамвайного движения по ул. Галактионовской. Все вопросы остались без ответа и были удалены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Суд 16 ноября арестовал бывшего первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова на 1 месяц и 30 суток, до 12 января 2024 года. Ему вменяется превышение должностных полномочий при строительстве станции метрополитена «Театральная». По версии следствия, первый вице-губернатор, зная о дефиците регионального бюджета, состоя в организованной преступной группе, в интересах компании АО «Волгатрансстрой» (ВТС) подписал документы об увеличении предельной стоимости строительства «Театральной», после чего был проведен «фиктивный аукцион», победителем которого стала компания, аффилированная с ВТС.

В настоящее время строительство новых станций метро ведется в нескольких периферийных городах. В Новосибирске 14-я по счету станция «Спортивная» должна открыться в конце 2023 года. Строительство второй линии подземки активно ведется в Казани. В Нижнем Новгороде по муниципальному контракту ценой 35,58 млрд руб. две станции метро («Сенная» и «Площадь Свободы») с перегонными тоннелями протяженностью около 3,3 км должны быть сданы в эксплуатацию 31 декабря 2025 года. Из средств инвестиционного бюджетного кредита (ИБК) на метро по поручению президента РФ было выделено 38,27 млрд руб. Из этих средств региону в 2021–2022 годах уже было перечислено 15,51 млрд, еще 920 млн стоят в бюджетном плане на текущий год.

Евгений Чернов