Минфин Германии заморозил новые бюджетные расходы после решения Конституционного суда
Вчера вечером, 20 ноября, Министерство финансов Германии приняло решение о заморозке большинства новых бюджетных расходов. Это означает, что германские министерства смогут совершать выплаты по ранее согласованным статьям, но не смогут брать на себя расходные обязательства по новым тратам.
Фото: Markus Schreiber / AP
Такое решение германского Минфина вызвано тем, что на прошлой неделе Конституционный суд Германии запретил правительству переводить €60 млрд, несколько лет назад выделенных на борьбу с пандемией, в фонд по борьбе с изменением климата. В Германии действуют довольно жесткие ограничения на государственные заимствования — не более 0,35% ВВП страны,— которые могут быть смягчены только в чрезвычайных обстоятельствах. Такое смягчение было сделано во время пандемии COVID-19, так что правительство взяло кредит, в который входят и эти €60 млрд. Теперь суд пришел к выводу, что перевод этих денег на другие цели не соответствует «конституционным требованиям по заимствованию в чрезвычайных ситуациях».
Решение Конституционного суда нарушило планы правительства Германии по инвестициям в такие сферы, как обновление железнодорожной инфраструктуры, зеленая энергетика и др. В правительстве отметили, что это решение затронет также некоторые другие фонды и бюджетные расходы, так что оно сказывается на бюджете в целом. Министр экономики Германии Роберт Хабек уже раскритиковал действующие ограничения на государственные заимствования, назвав их слишком негибкими и призвав смягчить.