Минфин Германии заморозил новые бюджетные расходы после решения Конституционного суда

Вчера вечером, 20 ноября, Министерство финансов Германии приняло решение о заморозке большинства новых бюджетных расходов. Это означает, что германские министерства смогут совершать выплаты по ранее согласованным статьям, но не смогут брать на себя расходные обязательства по новым тратам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Markus Schreiber / AP Фото: Markus Schreiber / AP

Такое решение германского Минфина вызвано тем, что на прошлой неделе Конституционный суд Германии запретил правительству переводить €60 млрд, несколько лет назад выделенных на борьбу с пандемией, в фонд по борьбе с изменением климата. В Германии действуют довольно жесткие ограничения на государственные заимствования — не более 0,35% ВВП страны,— которые могут быть смягчены только в чрезвычайных обстоятельствах. Такое смягчение было сделано во время пандемии COVID-19, так что правительство взяло кредит, в который входят и эти €60 млрд. Теперь суд пришел к выводу, что перевод этих денег на другие цели не соответствует «конституционным требованиям по заимствованию в чрезвычайных ситуациях».

Решение Конституционного суда нарушило планы правительства Германии по инвестициям в такие сферы, как обновление железнодорожной инфраструктуры, зеленая энергетика и др. В правительстве отметили, что это решение затронет также некоторые другие фонды и бюджетные расходы, так что оно сказывается на бюджете в целом. Министр экономики Германии Роберт Хабек уже раскритиковал действующие ограничения на государственные заимствования, назвав их слишком негибкими и призвав смягчить.

Яна Рождественская