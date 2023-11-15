Германский суд запретил правительству переводить €60 млрд в климатический фонд

Конституционный суд Германии решил, что правительство страны не имеет права переводить €60 млрд, несколько лет назад выделенных на борьбу с пандемией, в фонд по борьбе с изменением климата. Германское правительство приняло решение о направлении этих средств в Фонд по трансформации и борьбе с изменениями климата (Klima- und Transformationsfonds, KTF) еще в 2021 году. Оппозиционные Христианско-демократическая партия и Христианско-демократический союз подали в суд на это решение, сочтя его не соответствующим правилам расходования заимствованных правительством средств. Теперь суд согласился с их аргументами.

В Германии действуют довольно жесткие ограничения на государственные заимствования — не более 0,35% ВВП страны,— которые могут быть смягчены только в чрезвычайных обстоятельствах. Такое смягчение было сделано во время пандемии COVID-19, так что правительство взяло кредит, в который входят и эти €60 млрд. Однако, по мнению суда, перевод этих денег на другие цели не соответствует «конституционным требованиям по заимствованию в чрезвычайных ситуациях».

В правительстве уже заявили, что начали сворачивать многие программы, средства на которые должны были пойти из этого фонда. Как пишут германские СМИ, нынешнее решение суда приведет к существенной дыре в бюджете KTF, через который планировалось в ближайшие годы вложить более €210 млрд в зеленую энергетику, а также в модернизацию инфраструктуры и промышленности. В числе прочего эти деньги должны были пойти на поддержку альтернативных источников энергии и инфраструктуры для электромобилей, модернизацию железных дорог, производство полупроводников и др.

Яна Рождественская