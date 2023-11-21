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Прекратил работу ярославский мусоросжигательный комплекс

В Ярославском районе с октября прекратил работу мусоросжигательный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе «Северной железной дороги».

Фото: Вконтакте//Актив Кузнечихинского сельского поселения

Фото: Вконтакте//Актив Кузнечихинского сельского поселения

«Ъ-Ярославль» сообщал, что прокуратура выявила нарушения законодательства об охране окружающей среды в деятельности мусоросжигательного завода. Проверка установила, что Научно-производственный центр по охране окружающей среды филиала ОАО «РЖД» эксплуатирует комплекс по термическому обезвреживанию отходов вблизи города Ярославля без положительного заключения государственной экологической экспертизы. После этого в шесть раз была снижена производительность.

Теперь на «Северной железной дороге» сообщили, что мусоросжигательный комплекс перепрофилируют. «Формирование и развитие рынка услуг переработки отходов, сотрудничество с региональными операторами позволило РЖД отказаться от непрофильного вида деятельности и с октября 2023 года прекратить работу комплекса термического обезвреживания отходов»,— говорится в сообщении СЖД.

При этом сам Научно-производственный центр продолжит свою деятельность в сфере экологического лабораторного контроля и консультаций по вопросам охраны окружающей среды.

Алла Чижова

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