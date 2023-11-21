Налоги юношей питают

21 ноября президент России Владимир Путин встретился с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниилом Егоровым, который, считает специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников, рассказал как есть, и этого оказалось много.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Расстояние на встрече было более или менее безопасным для обоих

Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ Расстояние на встрече было более или менее безопасным для обоих

Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ

— Даниил Вячеславович, прогнозы какие у нас? Под 46 трлн (рублей налоговых поступлений.— «Ъ») должны выйти, да? — спросил господин Путин для начала разговора.

Когда разговор начинается с таких цифр, скучно не должно быть (но бывает).

— Да, совершенно верно, Владимир Владимирович,— подтвердил господин Егоров.

— Получится? — вдруг сразу засомневался президент.

Но, видимо, в этом и состоял непосредственно сценарий разговора.

— Мы планируем, что да,— подтвердил глава ФНС.— Для этого есть все основания, потому что если говорить о том, что мы видим по результатам десяти месяцев, то мы уже вышли на 37,6 трлн. Это плюс, по сути, 3,6 трлн руб. к прошлому году.

Почему доходы казны все больше и больше, как и ВВП страны, и прежде всего больше прогнозов,— большая и по большому счету необъяснимая загадка.

Вызывает, конечно, недоверие сразу все, но очевиден же риск все это произносить, зная, что ничего стереть нельзя. А может, никого это уже и не беспокоит совсем.

— То есть если получится все, как мы с вами говорим, это будет примерно на 6% больше в целом по году, чем в 2022-м?

— Даже, я бы сказал, на девять,— заметил Даниил Егоров.

То есть не все получается, как говорили.

— На девять?! — переспросил президент, который слушал коллегу крайне напряженно и даже, казалось, тревожно.

— Да, на 9%,— считай что пожал плечами господин Егоров.— Потому что у нас в том году было 42 трлн руб. по году — общий бюджет, а в этом году будет, соответственно, 46. То есть мы 4 трлн плюсом будем иметь.

Это было доходчиво.

— А ненефтегазовые доходы тоже больше, чем в прошлом году? — спрашивал Владимир Путин, зная, без сомнения, ответ, который был выигрышным, а то чего бы он спрашивал.— В структуре, я имею в виду (а где же еще.— А. К.)...

— Вы знаете, Владимир Владимирович (да, он знал.— А. К.), они в принципе нам сформируют основной доход. 3,2 трлн роста составят ненефтегазовые доходы,— кивнул глава ФНС.

— Это хорошо. Вы хотели еще рассказать об автоматизации некоторых процессов,— подсказал господин Путин, чтобы не было заминки в таком хорошем разговоре.

— Да, совершенно верно! — спохватился господин Егоров.

— Пожалуйста!

— Хотелось бы отметить, что этот рост происходит на фоне двух процессов! — продолжил Даниил Егоров.— Мне кажется, важно сказать о том, что в этом году у нас проверок в два раза меньше, чем в том году. В том году было 8 тыс. проверок к этому моменту, в этом году — 4 тыс. проверок. Это первое.

— В два раза меньше?..— вот этого господин Путин, похоже, не знал.

Или, может, забыл.

— В два раза меньше! — подтвердил Даниил Егоров.

— Это как раз за счет этой автоматизации? — понял президент.

— За счет в целом автоматизации, в том числе и за счет риск-анализа и автоматизации процедур контроля, которые мы реализуем в службе. Это что касается проверок,— говорил на глазах поборовший мое природное недоверие к людям Даниил Егоров.— Второе. В этом году состоялась одна из самых серьезных реформ налогообложения в части платежей. У нас полностью новая система платежей. Реформу можно считать состоявшейся: теперь у каждого налогоплательщика один, по сути, счет в налоговой, ему не нужно распределять деньги по бюджетам страны. Он платит на один счет, а мы уже автоматически совместно с казначейством занимаемся этим расщеплением.

Все ведь тут было по делу. Наконец-то перед президентом сидел человек, которому и правда было что сказать.

— К чему это привело? — добавил господин Егоров.— Первое. Если говорить о том, что происходило в том году, у нас невыясненных платежей было примерно 670 млрд руб., в этом году — 28.

— Невыясненных платежей? — снова переспросил президент.

Его можно было понять: во-первых, он хотел выяснить, а во-вторых, он предчувствовал, что рассказ будет жизнеутверждающим.

И Даниил Егоров с готовностью объяснял:

— Да, когда люди ошибаются в платежках, потому что им нужно попасть во все, скажем так, ячейки бюджетной системы, а их очень много, и из-за этого были постоянные ошибки. Теперь осталось 28 млрд, это в 24 раза меньше. Это первое. Второе. Из-за этого минус зачеты — все, у нас больше нет системы зачетов! 33 млн зачетов, в которых бухгалтеры вместе с нами должны были разбираться, искать эти платежи, больше нет. Более того, у нас среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — мы вошли в этот год с количеством технических, так скажем, должников — 1,9 млн. Сейчас 900 тыс. осталось. То есть когда у тебя в одном бюджете переплата, в другом — недоимка, ты, по сути, технический должник. И это не просто должник! Это значит, у тебя есть риск блокировки счета и у тебя начисляются пени в этот бюджет. Вот в том году такой пени было начислено 5 млрд, соответственно, в этом году — ноль. Все, такую техническую пеню люди платить больше не должны!

А главное, все было понятно. В том числе и господину Путину.

Мне казалось, он смотрит на главу ФНС уже с какой-то отеческой любовью.

— Кроме того,— продолжал тот,— мы работали плотно с коллегами-губернаторами, разработали новую систему информирования. То есть мы создали абсолютно с нуля новую платформу поставки данных, не только, кстати, для губернаторов, но и для федеральных органов власти. Там больше 215 видов сведений, которые дают общую картину об экономике региона. И туда же погрузили данные о состоянии расчетов в бюджет, чтобы коллеги могли видеть, что поступает, что начисляется и как планировать свои бюджеты. Теперь это делается в системе онлайн в ежедневном режиме, и люди видят полностью свои данные.

Либо ты умеешь докладывать, либо в самом деле в твоем ведомстве что-то делается. Возможно, это был все же второй случай.

— И последняя, мне кажется, тоже немаловажная вещь,— рассказал господин Егоров.— Кроме того, что у нас теперь полностью открыты данные о расчетах к бюджетам во всех личных кабинетах, а это более 55 млн личных кабинетов, у нас автоматически выдаются все необходимые справки для участия в тендерных процедурах и так далее... И люди видят свои данные, уже работая в своих бухгалтерских системах, что мы считаем тоже очень серьезным новшеством, которое шло вместе с этой реформой.

— То есть мало того, что это значительно удобнее для всех участников этого процесса: и для государства, и главным образом для налогоплательщиков,— пояснил президент главе ФНС,— это еще приводит к повышению собираемости!

— Совершенно верно! — подтвердил Даниил Егоров.— Теперь система стала куда более прозрачной, чем то, что мы имели в прошлые годы работы.

— Отлично,— кивнул господин Путин.

Такую оценку уж не вспомнить, кому и когда он выставлял.