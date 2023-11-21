Башкирия впервые экспортировала мед в Литву

Управление Россельхознадзора по Башкирии 16 ноября проконтролировало отправку 20,4 т натурального меда, отгруженного торговым домом «Дары Башкирии» в Литовскую Республику, сообщили в пресс-службе ведомства. Партия меда поставлена из Башкирии в Литву впервые. В текущем году — это четвертая партия меда, экспортированная из республики в страны Европейского союза. В общей сложности в Польшу и Литву реализовано 81,6 т продукции пчеловодства.

Компания прошла все требуемые ЕС и РФ процедуры экспортной сертификации и включена в реестр экспортеров в ФГИС «Цербер», отмечается в сообщении.

ООО «Торговый дом „Дары Башкирии“» зарегистрировано в Уфе в феврале 2016 года. Владельцем является Николай Маслов. Основная деятельность предприятия – оказание услуги по фасовке меда. Выручка в 2022 году составила 2,31 млн руб., чистая прибыль — 38 тыс. руб.

Майя Иванова

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