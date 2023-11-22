У рынка в Кременкуле добавилось дел

Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела, связанных с функционированием фермерского рынка в Кременкуле. Новые эпизоды касаются незаконного предпринимательства и грубых нарушений правил пожарной безопасности при предоставлении общежития иностранным работникам. Ранее СК уже завел дело о халатности при предоставлении земли для рынка сотрудниками администрации Сосновского района. Работа торгового объекта приостановлена, на его территории находятся сотрудники полиции и других правоохранительных ведомств.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первое связанное с рынком дело Следственный комитет завел в октябре

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Первое связанное с рынком дело Следственный комитет завел в октябре

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

СК завел два новых дела в рамках расследования уголовного дела о халатности по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Сосновского района при предоставлении земли в Кременкуле для размещения фермерского рынка. Об этом сообщают в следственном управлении ведомства по региону.

«В ходе расследования уголовного дела получены дополнительные сведения, свидетельствующие об организации индивидуальным предпринимателем и иными лицами на земельных участках в Кременкуле рынка без получения необходимого разрешения в органах местного самоуправления,— сообщают в управлении СК по Челябинской области.— По данному факту в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве».

Также следователи установили, что собственник участка земли для работы в своем крестьянско-фермерском хозяйстве активно задействовал иностранцев, которые проживали в общежитии. Когда силовики совместно с сотрудниками ГУ МЧС по региону обследовали это здание, они выявили грубые нарушения правил пожарной безопасности, представляющие реальную угрозу жизни и здоровью работников. В отношении индивидуального предпринимателя возбудили дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Фермерский рынок «Набот» в поселке Кременкуль работает с конца августа этого года и занимает площадь 8 га. Он находится на одном из съездов автомобильной дороги «Обход Челябинска», на территории бывшей овощной базы, которая принадлежит учредителю и главе крестьянско-фермерского хозяйства «Набот» Ривожидину Махмадову. В октябре решением местной администрации по итогам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков вид использования земли был изменен на категорию 4.3 для размещения рынка.

Однако жители домов, расположенных рядом с рынком, выступили против его работы и коллективно обратились в надзорные органы, администрацию района, а также к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Они пожаловались на то, что для организации торговых площадей было вырублено более 3 га зеленых насаждений, которые образовывали защитную полосу между их домами и овощебазой. В результате, по их словам, выхлопные газы от проезжающих грузовиков с овощами стали попадать в жилой массив. Они также заявили, что общественное мнение не учитывалось при принятии решения о строительстве объекта, и выразили опасения, что открытие рынка приведет к притоку мигрантов в поселок, а электросети, системы водоснабжения и водоотведения не выдержат нагрузку, которая возрастет из-за появления торговых мест.

Первое уголовное дело о халатности в отношении сотрудников районной администрации (конкретных фигурантов Следственный комитет не называл) было возбуждено в октябре. Перед тем, как о нем стало известно, территорию рынка оцепили силовики. Прокурор Сосновского района направил в Арбитражный суд Челябинской области иск к Ривожидину Махмадову с требованием привлечь его к административной ответственности за строительство объекта без необходимого разрешения.

На прошлой неделе информационный центр СК РФ сообщил, что ведомство получает информацию о продолжении работы рынка, несмотря на решение о его приостановке. Александр Бастрыкин запросил информацию об этом из регионального управления. «В телеграм-каналах сообщается о том, что в Кременкуле незаконно построенный торговый объект продолжает функционировать, несмотря на решения надзорных органов. Местные жители выражают в связи с этим обеспокоенность»,— информировали в СК. Господин Бастрыкин также поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Алексею Колбасину доложить о ходе расследования дела о халатности.

В понедельник в главном управлении МВД России по Челябинской области сообщили, что работа рынка снова приостановлена. «На территории проводятся оперативные мероприятия по проверке соблюдения законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности,— говорится в сообщении регионального полицейского главка.— Проверка проводится по поручению губернатора Алексея Текслера и в координации со всеми силовыми ведомствами региона».

Для обеспечения охраны общественного порядка на территории рынка находятся сотрудники МВД и других правоохранительных органов. Въезд на торговые площадки ограничен, на подъездных путях дежурят экипажи ДПС, выставлены дополнительные посты полицейских.

Артур Якушко