OpenAI без мозгов

Сотрудники OpenAI написали открытое письмо совету директоров компании, в котором грозятся уйти в Microsoft, если Сэм Альтман и Грег Брокман не будут восстановлены в должностях гендиректора и президента соответственно. Если их угрозы будут претворены в жизнь, OpenAI окажется на грани краха, так как лишится почти всех своих сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сэм Альтман (на экране)

Фото: Carlos Barria, Reuters Сэм Альтман (на экране)

Фото: Carlos Barria, Reuters

Сотрудники OpenAI грозят руководству массовым увольнением. Они опубликовали открытое письмо к правлению с резкой критикой в его адрес и призывом вернуть Сэма Альтмана и Грега Брокмана в компанию. В нем же — угрозы о массовом уходе из OpenAI в случае отказа от выполнения требований подписантов.

«То, как вы уволили Сэма Альтмана и убрали Грега Брокмана из совета директоров, перечеркнуло всю нашу работу и подорвало нашу миссию как компании. Ваше поведение наглядно продемонстрировало, что вы недостаточно компетентны, чтобы возглавлять OpenAI»,— говорится в письме.

Это письмо подписало уже более 700 человек, сообщает The New York Times. При этом по, данным Wired, количество подписантов достигло уже 738. Весь штат OpenAI насчитывает около 770 сотрудников.

Кризис в OpenAI, разработчике популярной нейросети ChatGPT, начался в минувшую пятницу, когда совет директоров компании неожиданно объявил об увольнении одного из основателей компании — Сэма Альтмана.

В качестве повода для отставки упоминалось, что глава компании «не был откровенен» при взаимодействии с советом. Тогда же было объявлено о назначении Миры Мурати временно исполняющей обязанности гендиректора компании. Однако уже в понедельник стало известно, что вместо нее новым временным гендиректором станет Эммет Шир — действующий глава стриминговой платформы Twitch.

Масла в огонь, сама того, кажется, не желая, подлила Microsoft, которая накануне заявила, что готова принять у себя и господина Альтмана, и господина Брокмана, и тех сотрудников OpenAI, которые ушли вместе с ними. Сторонники Сэма Альтмана восприняли это как признание Microsoft, что ее двери открыты для всех, кто больше не желает работать на совет директоров OpenAI.

Ранее Microsoft, крупнейший акционер OpenAI, настаивала на восстановлении в должности господина Альтмана. Переговоры с советом директоров OpenAI продолжались все выходные, но оказались безрезультатными.

В открытом письме сотрудников OpenAI говорится о гарантиях со стороны Microsoft принять к себе на работу всех, кто не захочет продолжать работать в OpenAI. Однако американская корпорация нигде пока не заявляла о том, что готова будет нанять сразу более 700 человек. Если же это произойдет, то Microsoft де-факто поглотит OpenAI, в которую она в свое время вложила $13 млрд, и оставит ту вообще без штата работников. На такое развитие событий в Microsoft явно не рассчитывали: «Мы по-прежнему привержены нашему партнерству с OpenAI… Мы с нетерпением ждем возможности познакомиться с Эмметом Широм и новой руководящей командой OpenAI и поработать с ними»,— заявил накануне генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.

Кирилл Сарханянц